SRPSKI PONOS: Dejan Joveljić dobio veliko priznanje u MLS ligi i ispisao istoriju
Dejan Joveljić proglašen je za najkorisnijeg igrača Sporting Kanzas Sitija u ovoj sezoni.
Srpski napadač je uz to osvojio i "Zlatnu kopačku" sa čak 18 postignutih golova u prvoj sezoni u klubu. Tu nije kraj Joveljićevim dostignućima u ovoj sezoni.
Ove godine bio je četvrti strelac u sezoni. Ispred njega bili su Lionel Mesi (26 golova), Denis Buanga (24), Sem Saridž (23), a isto golova imao je i hrvatski napadač Petar Musa.
Joveljić je i prvi fudbaler u istoriji MLS-a koji je iz jednog tima u ligi prešao u drugi uz novčanu kompenzaciju. Joveljić je prošle sezone prešao iz Los Anđeles Galaksija u Kanzas za 3,9 miliona evra.
Uprkos golovima srpskog internacionalca, Kanzas je sezonu završio na 14. mestu u Zapadnoj konferenciji i nije se plasirao u plej-of.
