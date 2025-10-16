Fudbal

UZ PODRŠKU NAVIJAČA DO NOVIH BODOVA : Fudbaleri Vojvodine orni pred subotnji duel sa Kragujevčanima

Slobodan Bajić

16. 10. 2025. u 22:32

FUDBALERI Vojvodine su, kako ističu, reprezentativnu pauzu iskoristili na najbolji mogući način, kvalitetnim radom i podizanjem nivoa forme pred važne mečeve koji ih čekaju do kraja godine.

N.Mihajlović

Oni najpre, u subotu, u 18 časova na „Karađorđu“, u utakmici 12. kola Super lige Srbije, dočekuju Radnički 1923, a ulaz za gledaoce je slobodan, što dovoljno govori da im je potrebna podrška navijača u nameri da osvoje nove bodove.

Lazar Nikolić, defanzivac novosadskog superligaša, ističe da je ekipa imala dovoljno vremena da se regeneriše i ispravi greške iz prethodnog susreta.

– Očekuje nas dobar protivnik, sa kvalitetnim individualcima, ali smatram da smo potpuno spremni da odgovorimo na sve zahteve koje smo radili i vežbali tokom nedelje. Maksimalno fokusirani dočekujemo utakmicu i želimo da izađemo kao pobednici iz tog duela. Atmosfera u svlačionici je sjajna, imamo veliku podršku sa tribina i pozivam naše navijače da u subotu dođu u još većem broju i budu naš vetar u leđa- kaže Nikolić.

U sličnom tonu govori i Petar Sukačev, i ističe da je ekipa potpuno fokusirana na, za njih, izuzetno bitan meč protiv Kragujevčana.

– Tokom pauze smo radili vredno i naporno, i sada se maksimalno pripremamo za meč protiv Radničkog. Znamo da nas očekuje dobra i organizovana ekipa, ali mi ćemo dati svoj maksimum da osvojimo tri boda na našem terenu – rekao je Sukačev.

N.Mihajlović

Petar Sukačev

Uprava kluba sa „Karađorđa“ je za utakmicu sa Radničkim 1923. obezbedila besplatan ulaz na stadion i poziva sve navijače da ispune zapadnu i istočnu tribinu i podrže tim u bici za nove prvenstvene bodove.


 


 


 


 


 

