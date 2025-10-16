UZ PODRŠKU NAVIJAČA DO NOVIH BODOVA : Fudbaleri Vojvodine orni pred subotnji duel sa Kragujevčanima
FUDBALERI Vojvodine su, kako ističu, reprezentativnu pauzu iskoristili na najbolji mogući način, kvalitetnim radom i podizanjem nivoa forme pred važne mečeve koji ih čekaju do kraja godine.
Oni najpre, u subotu, u 18 časova na „Karađorđu“, u utakmici 12. kola Super lige Srbije, dočekuju Radnički 1923, a ulaz za gledaoce je slobodan, što dovoljno govori da im je potrebna podrška navijača u nameri da osvoje nove bodove.
Lazar Nikolić, defanzivac novosadskog superligaša, ističe da je ekipa imala dovoljno vremena da se regeneriše i ispravi greške iz prethodnog susreta.
– Očekuje nas dobar protivnik, sa kvalitetnim individualcima, ali smatram da smo potpuno spremni da odgovorimo na sve zahteve koje smo radili i vežbali tokom nedelje. Maksimalno fokusirani dočekujemo utakmicu i želimo da izađemo kao pobednici iz tog duela. Atmosfera u svlačionici je sjajna, imamo veliku podršku sa tribina i pozivam naše navijače da u subotu dođu u još većem broju i budu naš vetar u leđa- kaže Nikolić.
U sličnom tonu govori i Petar Sukačev, i ističe da je ekipa potpuno fokusirana na, za njih, izuzetno bitan meč protiv Kragujevčana.
– Tokom pauze smo radili vredno i naporno, i sada se maksimalno pripremamo za meč protiv Radničkog. Znamo da nas očekuje dobra i organizovana ekipa, ali mi ćemo dati svoj maksimum da osvojimo tri boda na našem terenu – rekao je Sukačev.
Uprava kluba sa „Karađorđa“ je za utakmicu sa Radničkim 1923. obezbedila besplatan ulaz na stadion i poziva sve navijače da ispune zapadnu i istočnu tribinu i podrže tim u bici za nove prvenstvene bodove.
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)