DA LI JE DEJAN STANKOVIĆ NOVI SELEKTOR SRBIJE? Javio se iz Moskve i otkrio sve
Trener fudbalskog kluba "Spartak" iz Moskve Dejan Stanković izjavio je da mu je san da vodi reprezentaciju Srbije, ali da je još rano za to.
On je u intervjuu za list Kurir rekao da je logično da se u medijima pominje kao mogući selektor fudbalske reprezentacije Srbije, jer je trener.
Dodao je da sebe trenutno tako i doživljava i da je rano za funkciju selektora.
- Ali važno je da budem vrlo jasan u odgovoru, pa i ovog puta da kažem da je selektorski posao moj cilj i velika želja. Svaki srpski trener mašta o tome, pa i ja. 'Marakana' puna, 50.000 navijača i čuje se himna 'Bože pravde'", rekao je Stanković.
Dodao je da će jednog dana to sigurno doživeti, ali "sada sam trener u klubu, imam ugovor u 'Sprataku'".
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
NIJE GOTOVO! Evo kako Srbija može na Mundijal
15. 10. 2025. u 08:08
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)