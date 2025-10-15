Fudbal

DA LI JE DEJAN STANKOVIĆ NOVI SELEKTOR SRBIJE? Javio se iz Moskve i otkrio sve

Новости онлине

15. 10. 2025. u 09:26

Trener fudbalskog kluba "Spartak" iz Moskve Dejan Stanković izjavio je da mu je san da vodi reprezentaciju Srbije, ali da je još rano za to.

Skrinšot / Telegram / Spartak Moskva

On je u intervjuu za list Kurir rekao da je logično da se u medijima pominje kao mogući selektor fudbalske reprezentacije Srbije, jer je trener.

Dodao je da sebe trenutno tako i doživljava i da je rano za funkciju selektora.

- Ali važno je da budem vrlo jasan u odgovoru, pa i ovog puta da kažem da je selektorski posao moj cilj i velika želja. Svaki srpski trener mašta o tome, pa i ja. 'Marakana' puna, 50.000 navijača i čuje se himna 'Bože pravde'", rekao je Stanković.

Dodao je da će jednog dana to sigurno doživeti, ali "sada sam trener u klubu, imam ugovor u 'Sprataku'".

