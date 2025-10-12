SRBIJA OSLABLJENA U MEČU PROTIV ANDORE: Petorica reprezentativaca neće moći da igraju zbog povreda

Fudbaleri Srbije putuju u Andoru na novi meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, međutim tamo će otići u poprilično izmenjenom sastavu u odnosu na duel sa Albanijom.

FOTO: Profimedia

Uzz novi stručni štab krenuće tri mlada igrača, dok su sa spiska raspoloživih snaga otpala petorica reprezentativaca.

Uz Predraga Rajkovića, Dragana Rosića i Luku Jovića, na predstojećem gostovanju Zoran Mirković neće moći da računa ni na Nikolu Milenkovića i Andriju Živkovića.

- Reprezentacija Srbije danas sa niškog aerodroma „Konstantin Veliki” putuje u Andoru, gde je u utorak, 14. oktobra, očekuje duel sa domaćinom u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Zbog objektivnih okolnosti, došlo je do promena na spisku putnika za Andoru. Za ovaj meč izostaće Nikola Milenković (zbog velikog opterećenja koji je imao u prethodnom takmičarskom periodu), Luka Jović (obnovljena povreda desnog primicača), Predrag Rajković (bol u predelu desne natkolenice, na mestu gde je operisan pre četiri meseca), Andrija Živković (bol u levoj natkolenici, istegnuće levog kvadricepsa) i Dragan Rosić (povišena temperatura). Nova imena su Luka Lijeskić (Radnički 1923), Vuk Draškić (Crvena zvezda) i Mihajlo Cvetković (Anderleht) - navedeno je u saopštenju FSS.