"MOJA KRIVICA, MOJA ODGOVORNOST..." Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi nakon poraza od Albanije
Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Albanije sa 1:0 u okviru 6. kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Nakon meča izneo je utiske selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi.
Nova bleda partija reprezentacije Srbije.
- Rezultat je zaista loš. Lično nisam očekivao da možemo da izgubimo utakmicu. Prvo poluvreme je delovalo korektno s naše strane, stvorili smo nekoliko prilika, nismo uspeli da postignemo gol, i pred poluvreme stigla je kazna.
U nastavku smo pokušali da dođemo do gola, ali Albanija je bila dosta dobra defanzivno. Ovo je moja krivica, moja odgovornost, i tu nema nikakve dileme. Nemojte kritikovati igrače. Pokušao sam sve sa moje strane u drugom poluvremenu, da osvežim napad, budemo što ubojitiji ali tako je kako je.
Odgovornost?
Već sami znate, radim pod neverovatnim pritiskom već duže vreme, neke neprimerene reči se upućuju meni, ne znam kako da objasnim. Zaista je bilo teško nositi se s ovim, ovaj poraz nije trebao da dođe, moram da prihvatim odgovornost, i prihvatam. Ja sam na čelu reprezentacije kao selektor, tu sam da podnesem sve kosekvence.
