MA, KAKVA ENGLESKA! Heri Kejn se nikada neće vratiti u Premijer ligu

Kapiten fudbalske reprezentacije Engleske Hari Kejn, koji poslednje dve godine nastupa za minhenski Bajern, rekao je danas da više nije siguran da će se jednog dana vratiti u Premijer ligu.

FOTO: Tanjug/AP

Bivši napadač Totenhema je rekao da je prilikom odlaska iz londonskog kluba bio "potpuno siguran" da će se vratiti u engleski fudbal, a da sada to nije slučaj.

"Što se tiče Premijer lige, ne znam - da ste me pitali kada sam tek došao u Bajern, rekao bih sigurno ću se vratiti. Sada, posle par godina tamo, verovatno bih rekao da je ta želja oslabila, ali ne bih rekao da se nikada neću vratiti", rekao je 32-godišnji fudbaler.

Kejn sa Bajernom ima ugovor do leta 2027. godine, a ove sezone sa bavarskim klubom ima 10 pobeda u isto toliko mečeva u svim takmičenjima.

"Što se tiče dužeg ostanka u Bajernu, svakako to mogu da zamislim. Otvoreno sam rekao pre nekoliko nedelja da još nisam imao takve razgovore sa Bajernom, ali ako bi do toga došlo, bio bih spreman da vodim iskren razgovor", rekao je 32-godišnji fudbaler.

U prvih šest utakmica Bundeslige Kejn je postigao 11 golova.

Kejn se sada priključio pripremama reprezentacije Engleske, koja u četvrtak igra prijateljsku utakmicu protiv Velsa, a zatim 14. oktobra gostuje Letoniji u okviru Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Engleska se nalazi na prvom mestu Grupe K sa maksimalnih 15 bodova posle pet utakmica. Albanija je druga sa osam bodova, Srbija treća sa sedam bodova (utakmica manje), Letonija na četvrtom mestu ima četiri boda, dok Andora na poslednjem mestu nema bodove.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja