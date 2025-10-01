SVE IZVESNIJI DIREKTAN MEGDAN RUSA I AMERIKANACA! Više nema nikakve dileme...
Najnovije vesti vezane za Rusiju i Ameriku su pomalo neočekivane.
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija je na meti mnogobrojnih sankcija, pa i sportskih.
Ali, stvari se tu pomalo menjaju.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ili, zapravo, sve više i više.
Jer, upravo bi Amerika, koja je do povratka Donalda Trampa na mesto predsednika, bila najveći zagovornik obračuna sa Rusima, sada mogla da sa njom odigra prijateljsku utakmicu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
I to u fudbalu.
Kada su početkom godine, po Trampovoj inauguraciji, američki i ruski predsednik, Vladimir Putin, prvi put pričali - njihovi portparoli su potom otkrili da je tom prilikom spomenuta i mogućnost igranja hokejaškog spektakla između zvezda NHL i KHL lige, odnosno između hokej-zvezda SAD i Rusije.
Ipak, izgleda da će prvo publika moći da vidi američko-ruski fudbalski megdan.
Kako javlja ruski "Šampionat:
"Svetska kuća fudbala, FIFA, spremna je da organizuje utakmicu Rusija - SAD!
- Sve što je preostalo je odobrenje RFU-a (Ruske fudbalske unije).
Ovo je izjavio agent FIFA za utakmice Mezmuredavit Desta.
Reprezentacija SAD je spremna za taj duel, a postoje slobodni datumi. Neće biti problema sa koordinisanjem ove utakmice sa FIF. Sve što je preostalo je odobrenje RFU-a da počnemo sa organizacijom ove utakmice - rekao je Desta", a prenosi pomenuti portal.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
ISTORIJSKI TRENUTAK! FK Dinamo Zagreb stiže u Beograd!
01. 10. 2025. u 16:02
A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Evo šta je Vladimir Stojković sada doživeo
01. 10. 2025. u 17:41
SPEKTAKL KOJI ĆE GLEDATI CELI SVET: Barselona dočekuje akutelnog šampiona Evrope!
FUDBALSKI spektakl kakav priliči finalu, a ne grupnoj fazi Lige šampiona, očekuje nas večeras na "Monžuiku" gde će Barselona od 21.00 ugostiti aktuelnog prvaka Evrope, ekipu Pariz Sen Žermena.
01. 10. 2025. u 07:30
ISTORIJSKI TRENUTAK! FK Dinamo Zagreb stiže u Beograd!
FUDBALERI Dinama iz Zagreba igraće u Srbiji sa Makabijem iz Tel Aviva, odluka je doneta iz siguronosnih razloga, a pored činjenice da publike neće biti oba tima suočena su sa brojnim logističkim izazovima.
01. 10. 2025. u 16:02
OGLASILA SE BILjA NAKON RASTANKA OD ACE ILIĆA: "Videću kako vreme prolazi..."
IAKO rastavljeni, Bilja i Aca imaju veliki razlog za slavlje.
01. 10. 2025. u 12:20
Komentari (0)