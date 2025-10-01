Fudbal

SVE IZVESNIJI DIREKTAN MEGDAN RUSA I AMERIKANACA! Više nema nikakve dileme...

Новости онлине

01. 10. 2025. u 19:52

Najnovije vesti vezane za Rusiju i Ameriku su pomalo neočekivane.

FOTO: Mladen ANTONOV / AFP / Profimedia

Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija je na meti mnogobrojnih sankcija, pa i sportskih.

Ali, stvari se tu pomalo menjaju.

Ili, zapravo, sve više i više.

Jer, upravo bi Amerika, koja je do povratka Donalda Trampa na mesto predsednika, bila najveći zagovornik obračuna sa Rusima, sada mogla da sa njom odigra prijateljsku utakmicu.

I to u fudbalu.

Kada su početkom godine, po Trampovoj inauguraciji, američki i ruski predsednik, Vladimir Putin, prvi put pričali - njihovi portparoli su potom otkrili da je tom prilikom spomenuta i mogućnost igranja hokejaškog spektakla između zvezda NHL i KHL lige, odnosno između hokej-zvezda SAD i Rusije.

Ipak, izgleda da će prvo publika moći da vidi američko-ruski fudbalski megdan.

Kako javlja ruski "Šampionat:

"Svetska kuća fudbala, FIFA, spremna je da organizuje utakmicu Rusija - SAD!

- Sve što je preostalo je odobrenje RFU-a (Ruske fudbalske unije).

Ovo je izjavio agent FIFA za utakmice Mezmuredavit Desta.

Reprezentacija SAD je spremna za taj duel, a postoje slobodni datumi. Neće biti problema sa koordinisanjem ove utakmice sa FIF. Sve što je preostalo je odobrenje RFU-a da počnemo sa organizacijom ove utakmice - rekao je Desta", a prenosi pomenuti portal.

