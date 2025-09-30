JUTROS U 3.46 DONETA ODLUKA! Ruši se čuveni stadion
Gradsko veće Milana odobrilo je rano jutros prodaju stadiona San Siro i okolnog zemljišta Interu i Milanu, što omogućava tim fudbalskim klubovima da nastave svoj projekat rušenja većeg dela postojećeg stadiona i izgradnje modernijeg i novog.
Posle više od 11 sati rasprave, koja je obuhvatala 239 amandmana, Gradsko veće Milana odobrilo je prodaju stadiona i okolnog zemljišta ukupne površine 28 hektara u vlasništvu grada, jutros u 3.46 časova, kada su 24 odbornika glasala za prodaju, protiv je glasalo 20, a dva odbornika bila su uzdržana.
Glasanje su obeležile žestoke rasprave, nekoliko odbornika Demokratske strake glasala su za predlog, dok su ostali kritikovali predsednike klubova Bepea Marotu i Paola Skaronija.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Jedan odbornik nazvao je predsednike milanskih klubova starim, nakon njihove kritike politike. Forca Italija bila je uzdržana, priznajući da je predlog manjkav, ali da će projekat od 1,2 milijarde evra povećati broj radnih mesta, infrastrukturu i obnovu grada.
Uzdržani glasovi su smanjili prag potreban za većinu glasova, što se pokazalo ključnim za usvajanje predloga.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Milan i Inter će platiti 197 miliona evra za postojeći stadion i okolna parking mesta gde planiraju da izgrade novi stadion koji će nastaviti da dele. Novi San Siro kapaciteta 71.000 mesta trebalo bi da bude završen 2031. godine i koštaće klubove 1,2 milijarde evra.
Trenutni stadion San Siro poznat i kao Đuzepe Meaca kapaciteta 75.000 mesta, jedan od najznačajnijih u evropskom fudbalu, otvoren je 1926. godine i od tada je u više navrata renoviran. On će biti u najvećoj meri srušen, a ostaci stadiona, čija je jedna tribina zaštićena zgrada, biće integrisani u projekat nekretnina za kancelarije i sportske objekte.
San Siro će biti ;domaćin ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini u februaru, a cilj je da novi stadion bude spreman za Evropsko prvenstvo 2032. godine, koje će Italija organizovati zajedno sa Turskom.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
NISU BEZ RAZLOGA ELIMINISALI ZVEZDU: "Legende" osvojile bod na početku Lige šampiona, isto sanjaju i protiv silovitog Bajerna
JEDAN od manje zanimljivijih mečeva drugog kola Lige šampiona biće odigran na Kipru gde će debitant Pafos dočekati šestostrukog prvaka Evrope, Bajern iz Minhena (21.00).
30. 09. 2025. u 07:30
AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...
Nikola Jokić je prvi put otkako je za Srbiju igrao na Evrobasketu 2025 izašao pred američke novinare i... malo je reći da je ta konferencija za štampu Denver nagetsa pred početak NBA sezone bila zanimljiva.
29. 09. 2025. u 20:06
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)