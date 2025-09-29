Fudbal

OTKUD MILSON? Vladan Milojević otkrio zbog čega je baš on šutirao penal

Новости онлине

29. 09. 2025. u 08:00

Crvena zvezda je u 10. kolu Superlige posle velikog preokreta i sa igračem manje savladala Radnički 1923 rezultatom 2:1, a nakon utakmice pred novinare je stao trener crveno-belih Vladan Milojević.

ОТКУД МИЛСОН? Владан Милојевић открио због чега је баш он шутирао пенал

FOTO: M. Vukadinović

Podsećanja radi, u završnici susreta su golove postigli Stefan Leković i Mirko Ivanić i tako spasili srpskog šampiona, koji je mnogo ranije mogao da se vrati u meč pošto je Felisio Milson u 58. minutu promašio penal.

Mnogi su mišljenja da je najstrožu kaznu trebalo da izvede Marko Arnautović ili Mirko Ivanić, a o celoj situaciji se oglasio trener crveno-belih Vladan Milojević.

- Sada ćete me pitati zašto je Milson izveo penal. Trebalo je da to bude Duarte. Preuzeo je odgovornost, ja mu ne zameram, dešavaju se takve stvari i važno je da karakter ekipe ostane jak. Imali smo još par velikih šansi, ali je rezultat 2:1 zaslužena pobeda. Da podvučem crtu, mislim da je zaslužena pobeda - rekao je Milojević.

