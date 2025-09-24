STIŽE NOVAC IZ UEFA U KASU NA MARAKANI! Evo koliko je Zvezda zaradila od remija sa Seltikom!

Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, ali je već od prvog nastupa u grupnoj fazi UEFA Lige Evrope obezbedila finu zaradu.

Naravno, zarada nije kao kada se uđe u Ligu šampiona, gde sam plasman donosi 18,62 miliona evra, ali...

Bogatstvo crvneo-belih će se svakako uvećati.

Svako ko se plasira u Ligu Evrope odmah dobija 4,31 miliona evra, kao i bonuse na osnovu desetogodišnjeg učinka i TV prava.

Zatim, tu je novac od prodatih karata, pa reklame, sponzorski ugovori, ali...

To nije sve.



Naime, svaka pobeda u Ligi Evrope sada se plaća 450.000 evra (u Ligi šampiona 2,1 miliona), a remi 150.000 (u Ligi šampiona 700.000).

Kako je Zvezda odigrala nerešno sa Seltikom, novih 150 hiljada evra slilo se u njenu kasnu

Podsetimo, svih osam klubova koji završe u "Top 8" dobijaju automatski bonus od po 600 hiljada evra. Preostalih osam koji idu u nokaut fazu dobijaju upola manju sumu.

Svako ko se plasira u osminu finala zaradiće još 1,75 miliona. Ko prođe u četvrtfinale još 2,5 miliona, zatim polufinale donosi 4,5 miliona, a učešće u finalu sedam miliona evra. Osvajač Lige Evrope dodatno zarađuje još šest miliona.



Imajući u vidu zagarantovani deo zarade od plasmana u Ligi Evrope, ali i od prodaje karata, kao i bonus na osnovu desetogodišnjeg učinka i TV prava (srpski prvak tu dobija najmanji deo "evropskog kolača", koji je u razmeri od milion do tri miliona evra), kasa Crvene zvezde će se i te kako napuniti.

A svaki dodatni uspeh na terenu, samo će uvećati finansijsku moć kluba s Marakane.

