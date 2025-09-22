BARSELONA U PROBLEMU! Fermin Lopez i Gavi idu na dužu pauzu
Fudbaleri Barselone Fermin Lopez i Gavi pauziraće zbog povreda, saopštio je danas šampion Španije.
Kako je saopšteno, Fermin Lopez (22) će zbog povrede mišića kuka pauzirati tri nedelje.
Kad je u pitanju Gavi, nije saopšteno koliko će pauzirati, ali je objavljeno da je povredio meniskus kolena desne noge.
Španski mediji su preneli da će pauzirati najmanje pet nedelja.
Izvesno je da će i Fermin Lopez i Gavi preskočiti derbi drugog kola Lige šampiona u kom Barselona 1. oktobra dočekuje šampiona Evrope Pari Sen Žermen.
