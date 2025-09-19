TRKA ZA NAJVEĆU KVOTU – SAMO NA TURBOBETU: Petkom i ponedeljkom brzina donosi nagradu!
POČETAK vikenda i početak nedelje donose posebnu sportsku avanturu, samo na AdmiralBet.rs. Svakog petka i ponedeljka, od ponoći do ponoći, svi igrači imaju priliku da uđu u trku za najveću pogođenu kvotu na TurboBet tiketima i osvoje vredne freebet nagrade.
Pravila su jednostavna – sastavite tiket, naciljate na najveću kvotu i ako baš vaš tiket bude među tri najbolja u danu, sleduje vam sledeća nagrada:
-
20.000 freebeta za prvo mesto
-
10.000 freebeta za drugo mesto
-
5.000 freebeta za treće mesto
TurboBet je idealan za sve koji vole brzu igru i trenutnu neizvesnost, jer su kroz simulacije mečeva u realnom vremenu ishodi drastično brži, sa mogućnošću da u jednom potezu odlučite pitanje šampiona.
Ne zaboravite – svaka trka donosi novu šansu, a nagrade se dodeljuju već narednog dana do 14 časova.
Uključite se u TurboBet trku i pokažite da ste najbrži na putu do najveće kvote.
Registrujte se i preuzmite čarobni Bonus dobrodošlice – do 10.000 dinara bez depozita, do 300% bonusa na prvi depozit i 5 dana besplatne igre.
