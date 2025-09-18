SADA JE SVE OTKRIVENO! Zbog njega je Dijego Simeone poludeo na Enfildu

Trener fudbalera Atletiko Madrida Dijego Simeone izrazio je žaljenje zbog sukoba sa navijačima Liverpula u završnici utakmice na Enfildu u Ligi šampiona, ali je rekao da je tako reagovao zbog uvreda koje je dobijao tokom čitavog meča.

FOTO: EPA

Atletiko je sinoć u Liverpulu izgubio 2:3 u prvom kolu Lige šampiona, a posle pobedonosnog gola kapitena engleske ekipe Virdžila van Dajka u drugom minutu nadoknade vremena, Simeone je reagovao i gestikulirao prema navijačima, nakon što se čini da su ga provocirali.

Argentinski trener žalio se četvrtom sudiji, a brojni redari rasporedili su se između njega i navijača Liverpula. Simeonea su morali da otprate odatle, a proteste je nastavio nakon čega je dobio crveni karton i morao je da napusti teren.

"Žalim zbog mog učešća u tome. Jasno je da smo u poziciji u kojoj nemamo pravo da reagujemo i nije dobro kada reagujemo", rekao je Simeone posle utakmice, preneo je Skaj.

On je naveo da su ga domaći navijači vređali tokom čitave utakmice.

"Mi treneri smo protagonisti, postavljamo standard, pa na isti način na koji se danas borimo protiv rasizma i uvreda na stadionima, mogli bismo se boriti i u korist trenera, protiv uvreda koje dobijamo tokom čitave utakmice. Nije lako biti u našoj poziciji i da nas vređaju tokom čitave utakmice. Kada sam video treći gol i kada sam se okrenuo, uvrede su se nastavile i, eto, ja sam osoba", rekao je Simeone.

Upitan je o kakvim uvredama se radilo.

"Ne mogu tačno da se setim. Ne želim da ulazim u situaciju. Stvar je u tome da moram da zadržim svoju poziciju. Moram da znam kako da izdržim sve što se dešava ispred klupe za rezerve i znam da ne mogu da popravim društvo. Ja i bilo koji trener moramo da živimo s tim, pošto se to stalno dešava", naveo je argentinski trener.

"Moja reakcija nije opravdana, ali da li znate kako je kada vas vređaju 90 minuta? Nadam se da Liverpul može da popravi taj aspekt i kada identifikuju osobu koja je to uradila, da će biti posledica", dodao je Simeone.

Liverpul je sinoć poveo golovima Endija Robertsona i Mohameda Salaha, a Atletiko je izjednačio golovima dvostrukog strelca Markosa Ljorentea. Pobedu domaćima doneo je kapiten Van Dajk, glavom u nadoknadi vremena.

U drugom kolu Liverpul će 30. septembra igrati u Turskoj protiv Galatasaraja, a Atletiko će dočekati Ajntraht iz Frankfurta.