NJEMU JE UKAZANO POVERENJE: Poznato ko sudi 177. večiti derbi
U SUBOTU će biti odigran prvi ovosezonski večiti derbi, a određeno je ko će suditi najveću utakmicu srpskog fudbala.
Odlučeno je da se poverenje ukaže Nenadu Minakoviću kome će to biti treći put da deli pravdu na utakmici Crvene zvezde i Partizana.
Prvi put je sudio večiti derbi 20. decembra 2023. kada su crno-beli trijumfovali u Humskoj sa 2:1. Potom je prošle sezone 22. februara bio glavni arbitar u sjajnom meču koji je završen rezultatom 3:3.
Minakoviću će pomoćnici kraj aut linija biti Nikola Borović i Boško Božović, dok će četvrti sudija biti Milan Mitić. U VAR sobi će biti Momčilo Marković i Jelena Cvetković.
Podsetimo, utakmica Partizan - Crvena zvezda igra se u Humskoj u subotu od 19 časova.
