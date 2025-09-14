Fudbal

DA LI JE OVO MOGUĆE? Aston Vila je najgora u celoj Engleskoj!

Časlav Vuković

14. 09. 2025. u 15:30

ASTON Vila je loše počela sezonu u Premijer ligi i zbog toga drži rekord engleskog fudbala ove sezone.

ДА ЛИ ЈЕ ОВО МОГУЋЕ? Астон Вила је најгора у целој Енглеској!

FOTO: Tanjug/AP/Nick Potts

Naime, tim iz Birmingema je jedini koji nije postigao gol u sedam najboljih rangova, što je poražavajući podatak.

Izabranici Unaja Emerija su do sad odigrali četiri utakmice i izgubili su od Brentforda (1:0) i Kristal Palasa (3:0), dok su bez golova igrali protiv Njukasla i Evertona.

Priliku da konačno zatrese mrežu rivala, Aston Vila će imati 21. septembra kad gostuje Sanderlendu u 5. kolu Premijer lige.

