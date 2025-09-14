DA LI JE OVO MOGUĆE? Aston Vila je najgora u celoj Engleskoj!
ASTON Vila je loše počela sezonu u Premijer ligi i zbog toga drži rekord engleskog fudbala ove sezone.
Naime, tim iz Birmingema je jedini koji nije postigao gol u sedam najboljih rangova, što je poražavajući podatak.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Izabranici Unaja Emerija su do sad odigrali četiri utakmice i izgubili su od Brentforda (1:0) i Kristal Palasa (3:0), dok su bez golova igrali protiv Njukasla i Evertona.
Priliku da konačno zatrese mrežu rivala, Aston Vila će imati 21. septembra kad gostuje Sanderlendu u 5. kolu Premijer lige.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!
14. 09. 2025. u 14:03
SADA JE SVE JASNO! Pešić više neće biti selektor Srbije
14. 09. 2025. u 12:23
"VIOLA" ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti
NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.
13. 09. 2025. u 09:00 >> 09:54
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
14. 09. 2025. u 14:03
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)