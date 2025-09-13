ZVEZDA ČUVA TALENTA: Napadač produžio ugovor sa crveno-belima
CRVENA zvezda je prodala Šerifa Endijaja u Samsun, ali u klubu je talentovan napadača koji bi u budućnosti mogao da zameni snažnog Senegalca.
U pitanju je mladi Aleksa Damjanović koji je produžio ugovor sa crveno-belima do 2028. godine, objavio je šampion Srbije.
- Veoma sam srećan što sam potpisao novi ugovor. Ovo je nagrada za mene, naravno cilj je da nastavim da radim i treniram, te verujem da je ovo samo jedan od mojih ugovora u Zvezdi. Klub mi je ukazao poverenje i zato sam i rekao da je ovo nagrada za moje igre do sada. Zaista je podstrek da nastavim sa radom i da još više doprinesem - istakao je ovaj 16-godišnjak.
Visoki napadač je sa prvim timom prošao kompletne pripreme.
- Iz kadeta sam prešao u prvi tim, velika je promena. Prošao sam sa timom pripreme na Zlatiboru i u Austriji i odmah sam postigao gol na utakmici protiv Sutjeske. Imam već dva nastupa, koja sam dobro odradio. Nisam imao sreće u Lučanima jer su mi poništili gol, ali bilo je lepih stvari svakako. Igram i za Grafičar gde stičem dodatno iskustvo. To je glavna stvar za mene, jer sa 16 godina igram seniorski fudbal, te smatram da je iskustvo ključno.
Priznaje da mu dosta pomažu igre u Grafičaru koji se takmiči u Prvoj ligi Srbije.
- Prva liga je veoma teška, a atmosfera u Grafičaru je odlična. Zaista je dobra ekipa i kvalitetni su stariji igrači, koji me savetuju. Kada odem tamo osećam se takođe kao da skupljam iskustvo. Mnogo mi znači vreme provedeno u dresu Grafičara. Kada god ne igram u Zvezdi, značajno je što mogu da budem u Grafičaru.
Istakao je i da mu treninzi sa prvim timom mnogo znače.
- Veoma mi znači što mogu da učim od igrača poput Arnautovića i Duartea. Upravo to doprinosi mom bržem razvoju i mislim da sam za ovaj kratak period, koji sam proveo u prvom timu dosta napredovao. Fokusiran sam na Zvezdu i na svaki sledeći trening - zaključio je Damjanović.
Aleksa Damjanović je rođen 4. decembra 2008. godine u Beogradu. Prve fudbalske korake je napravio na terenima iza juga Marakane i bio važan deo svih mlađih kategorija našeg kluba. Tokom sezone 2024/25 je postao šampion Kadetske lige Srbije, te je poneo i titulu najboljeg strelca šampionata. Takođe, iste takmičarske godine visoki centarfor je nastupao za juniorsku selekciju u Ligi šampiona za mlade, pod trenerskom palicom Nenada Milijaša. Prvom timu Crvene zvezde se priključio tokom priprema za sezonu 2025/26.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
"IDIOTI, DOSTA JE"! Oglasio se predsednik UEFA pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu
12. 09. 2025. u 09:23
ALBANAC OPET PROVOCIRA: Razbesneo Srbe nakon eliminacije, a sada nastavio...
13. 09. 2025. u 13:15
"HVALA": Zvezda se oprostila od OVOG fudbalera
13. 09. 2025. u 11:35
"VIOLA" ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti
NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.
13. 09. 2025. u 09:00 >> 09:54
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)