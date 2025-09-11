OTKUD SAD OVO? Crvena zvezda dobila neočekivano pojačanje
STIGLO novo pojačanje na Marakanu!
Prethodnih nedelja na probi u Crvenoj zvezdi pokušavao je da se dokaže Nigerijac Džozef Egenolohor i uspeo je u tome.
Kako piše "Meridiansport", 18-godišnji ofanzivac prošao je probu kod Nenada Milijaša i biće deo omladinskog tima crveno-belih ove sezone.
Reč je o krilnom napadaču rođenom 2007. godine koji je prethodno bio u švedskom Kalmaru gde se nije dugo zadržao. Parafirao je ugovor na godinu dana sa crveno-belima, a u slučaju da se dokaže – Zvezda će izvesno produžiti saradnju.
Karijeru je počeo u Nigeriji, a prvi dodir sa Evropom imao je u švedskom Kalmaru gde je, takođe, bio na probi, ali se nije dokazao.
