OTKUD SAD OVO? Crvena zvezda dobila neočekivano pojačanje

Новости онлине

11. 09. 2025. u 10:08

STIGLO novo pojačanje na Marakanu!

ОТКУД САД ОВО? Црвена звезда добила неочекивано појачање

FOTO: FK Crvena zvezda

Prethodnih nedelja na probi u Crvenoj zvezdi pokušavao je da se dokaže Nigerijac Džozef Egenolohor i uspeo je u tome.

Kako piše "Meridiansport", 18-godišnji ofanzivac prošao je probu kod Nenada Milijaša i biće deo omladinskog tima crveno-belih ove sezone.

Foto: FK Kalmar

 

Reč je o krilnom napadaču rođenom 2007. godine koji je prethodno bio u švedskom Kalmaru gde se nije dugo zadržao. Parafirao je ugovor na godinu dana sa crveno-belima, a u slučaju da se dokaže – Zvezda će izvesno produžiti saradnju.

Karijeru je počeo u Nigeriji, a prvi dodir sa Evropom imao je u švedskom Kalmaru gde je, takođe, bio na probi, ali se nije dokazao.

