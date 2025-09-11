OTKUD SAD OVO? Crvena zvezda dobila neočekivano pojačanje

STIGLO novo pojačanje na Marakanu!

FOTO: FK Crvena zvezda

Prethodnih nedelja na probi u Crvenoj zvezdi pokušavao je da se dokaže Nigerijac Džozef Egenolohor i uspeo je u tome.

Kako piše "Meridiansport", 18-godišnji ofanzivac prošao je probu kod Nenada Milijaša i biće deo omladinskog tima crveno-belih ove sezone.

Foto: FK Kalmar

Reč je o krilnom napadaču rođenom 2007. godine koji je prethodno bio u švedskom Kalmaru gde se nije dugo zadržao. Parafirao je ugovor na godinu dana sa crveno-belima, a u slučaju da se dokaže – Zvezda će izvesno produžiti saradnju.

Karijeru je počeo u Nigeriji, a prvi dodir sa Evropom imao je u švedskom Kalmaru gde je, takođe, bio na probi, ali se nije dokazao.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja