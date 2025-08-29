I TO SE DOGODILO U SRPSKOM FUDBALU: Trener produžio ugovor i to na dve godine!

Iako bi tako nešto trebalo da bude potpuno normalna vest, svedoci smo da treneri u Srbiji ne doživljavaju drugu sezonu, a kamo li da produže ugovor sa klubovima, jedan od retkih koji je odlučio da poverenje ukaže aktuelnom treneru jeste Železničar iz Pančeva.

Pančevci su danas produžili ugovor sa trenerom Radomirom Kokovićem do 2027. godine.

zadovoljni su u upravi kluba aktuelnim trenerom, te su, da bi ga motivisali na još bolje rezultate, sa njim produžili ugovor do 2027. godine.

- Velika je čast i zadovoljstvo da su ljudi koji vode klub prepoznali u meni čoveka koji će ostati u klubu na malo duži period i sa kojim će klub paralelno rasti u svim sferama - rekao je Radomir Koković za zvanični portal kluba.

Vest koja zaslužuje veliku pažnju, kao primer kako se radi studiozna sa jasnim poslovnim i fudbalskim ambicijama ne samo kada govorimo o stručnom štabu. već i igračkom kadru.

- Presedan sam po sebi u najpozitivnijem mogućem smislu. Naša Superliga je, ako se ne varam, prva u Evropi po broju promenjenih trenera u toku sezone i u top pet u svetu. Železničar pokušava da promeni taj trend. Ja zaista mislim da se institucija fudbalskog trenera ne poštuje dovoljno u Srbiji. Kod nas u klubu je potpuno obrnuta situacija. Jako se poštuje trener. Trener ima apsolutno pun integritet u svom radu, punu nezavisnost. Donosi odluke na osnovu toga kako on vidi stvari i na osnovu toga kako mu struka nalaže, zar ne? Još jednom, ja sam izuzetno zadovoljan što sam produžio ugovor i što ću, nadam se, ostati u klubu neki duži period i što ćemo zajedno da dižemo klub na viši nivo.

Otkriva i da li je poziv da produži ugovor bio iznenađenje za njega?

- Nisam se iznenadio. Ta priča oko produžetka saradnje traje već nekoliko meseci i od samog početka su ljudi koji vode klub izrazili želju da nastavimo saradnju i da produžimo već postojeći ugovor. Nije došlo kao iznenađenje, mislim da je bilo samo pitanje trenutka i povoljne organizacije. Ljudi u klubu su prepoznali da ono što ja sa svojim stručnim štabom donosim, to vredi i da je taj novi ugovor samo potvrda toga i neka satisfakcija i podstrek za mene i za ceo moj tim da nastavimo da radimo - rekao je Koković.

Pančevci u javnosti važe za jedan od najvećih hitova prvenstva.

- Nisam siguran koliko mi se sviđa taj narativ koji kruži u medijima. Prošlo je samo šest kola. Po mom mišljenju, to je nedovoljan uzorak da se sad mi nazovemo nekim hitom. Apsolutno ne smemo da upadamo ni u kakvu euforiju. Kad se pobeđuje, a kad se gubi, takođe ne treba da upadamo u neku letargiju ili depresiju. Naprotiv, mi smo posvećeni dnevnom procesu koji se ovde odvija i samo nas to zanima. Meni kao treneru je jako značajno da ekipa napreduje u određenim segmentima, da izgledamo bolje iz utakmice u utakmicu. Koliko će trajati serija pobeda ne znam, ali još jednom kažem, meni je taj sam proces stvaranja igre, razvoja igre i rasta, kako individualca, tako i tima, na prvom mestu.

- Naravno, pohvale koje dolaze od strane mojih kolega nose najveću težinu. Gospodin Sivić je jedan trener sa ogromnim iskustvom, trener koji je postizao uspehe gde god je radio. I kada pohvale na račun naše igre dolaze od takvog stručnjaka, to svakako imponuje, ali i obavezuje da nastavimo u istom ritmu.

Kada govorimo o timu, pre nekoliko dana na poziciji štopera došao je Nikola Zečević. Kada će debitovati?

- To zavisi od njega, koliko će brzo da se uklopi u zahteve igre. Zečević je, valjda, igrač kog su iz Voždovca zamišljali za ozbiljan internacionalni transfer. Igrač u kome vidim dosta kvaliteta, igrač koji se po profilu uklapa u ono što mi želimo da radimo, tako da on je svakako neko na koga najozbiljnije računam u narednom periodu. Ali kažem, postoji tu 20+ momaka koji se takođe bore za, da kažem, mesto pod suncem, za startnih 11, tako da konkurencija je dobra i ja se zaista svaki dan radujem kada dođem ovde jer zaista svaki trening donosi nešto novo, donosi neko novo takmičenje, neko novo nadmetanje i prosto igrači guraju jedni druge da budu bolji i to je nešto što mene najviše zadovoljava u ovom procesu - zaključak je Radomira Kokovića.

