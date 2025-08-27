Fudbal

DUŠAN VLAHOVIĆ PRIHVATIO USLOVE! Srbin napušta Juventus i potpisuje za njihovog "ljutog" rivala

Srbin će uskoro promeniti sredinu, te će dres Juventusa zameniti dresom drugog velikana iz Italije.

Naime, kako piše "Footmercato" srpski napadač je prihvatio uslove Milana.

Prema istom izvoru, u sredu je održan novi sastanak između predstavnika Milana i Vlahovićevog tima, koji je ocenjen kao vrlo pozitivan sa obe strane. Srpski napadač je, očaran milanskim projektom, spreman da prilagodi svoje finansijske zahteve i prihvati platu od 8.000.000 evra godišnje.

