BLUD I RAZVRAT PRED ZVEZDU! Fudbaler Pafosa u centru skandala uoči odlučujućeg meča u Ligi šampiona
CRVENA zvezda se polako sprema za najvažniji meč sezone, revanš protiv Pafosa u oksviru plej-ofa za Ligu šampiona.
Kiprani imaju gol prednosti iz prve utakmice, kada su slavili sa 2:1 u Beogradu, ali i velike probleme sa najpoznatijim igračem koji je ikada stigao u Pafos.
Reč je o Davidu Luizu, koji neće igrati protiv Zvezde ni u revanšu - nije registrovan za baraž - ali to 38-godišnjeg Brazilca ne sprečava da svakodnevno animira navijače Pafosa objavama s treninga.
Ovih dana, međutim, čuveni defanzivac koji je nedavno iznervirao i „delije“ ima preča posla na privatnom planu. Karolina Kavalkante, socijalna radnica iz Seare, otkrila je Luizovu ljubavnu aferu. Ova 26-godišnja Brazilka, svojevremeno partnerka bivšeg prvaka Evrope (Liga šampiona s Čelsijem 2012), ističe da joj je David predlagao se*s utroje!
- Pratio me je na Instagramu. Počeli smo da razgovaramo i malo pomalo razvila se veza. U jednom trenutku predložio je da imamo se*s s mojom prijateljicom, ali nisam želela da se upuštam u to - rekla je Karol.
Dotična Rajna Karvaljo je potvrdila njene reči i dodala da je takođe odbila predlog slavnog fudbalera, koji je za reprezentaciju Brazila odigrao 57 utakmica i ima osvojen Kup konfederacija 2013.
David Luiz je, podsetimo, počeo karijeru u Vitoriji, iz koje je prešao u Benfiku. Igrao je potom za Čelsi, PSŽ i Arsenal pre nego se vratio u rodnu zemlju (Flamengo, Fortaleza). Odnedavno je u Pafosu. Protiv Zvezde u Limasolu biće samo navijač...
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
