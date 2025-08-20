ZABIO NOŽ U LEĐA DELIJAMA! Bivši fudbaler Crvene zvezde slavi poraz šampiona Srbije
CRVENA zvezda je izgubila od Pafosa u prvom meču kvalifikacija u plej-ofu za Ligu šampiona, a to kao da je jedva dočekao jedan bivši igrač šampiona Srbije.
Naime, Žander Ribeiro Santara je bio oduševljen rezultatom u Beogradu.
Brazilac putem društvenih mreža oglasio nakon meča Crvene zvezde i Pafosa kako bi Kipranima čestitao na pobedi na "Marakani".
Istina, Žander je u crveno-beli tabor stigao baš iz Pafosa, ali se nije očekivalo da ovako "soli ranu" srpskom šampionu nakon poraza u Beogradu.
- Rekao sam da će biti Pafos", napisao je Žander na svom Instagramu nakon čega je podelio nekoliko fotografija u dresu kiparskog tima.
Podsećanja radi, Žander je sa epitetom tragičara napustio "Marakanu" budući da je direktan krivac za eliminaciju Crvene zvezde u grupnoj fazi Lige šampiona 2019. godine kada je na stadionu "Jorgos Karaiskakis" u Atini skrivio penal i Olimpijakosu obezbedio pobedu.
Izgubio je Brazilac sve kredite kod navijača nakon kriminalne reakcije u svom kaznenom prostoru, a boravak u Beogradu očigledno ne pamti po lepom.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
ZVEZDA BRUTALNO OŠTEĆENA? Sudijski ekspert grmi na španskog arbitra
20. 08. 2025. u 08:03
A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde (VIDEO)
19. 08. 2025. u 23:14
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
20. 08. 2025. u 07:00
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija se u vestima nađe, bar kada se o sportu radi, uglavnom zbog sankcija koji trpe njeni sportisti. Ali, nešto nesvakidašnje za Zapad priredilo je više od 210.000 Rusa.
19. 08. 2025. u 15:12
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)