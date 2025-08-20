Fudbal

ZABIO NOŽ U LEĐA DELIJAMA! Bivši fudbaler Crvene zvezde slavi poraz šampiona Srbije

20. 08. 2025. u 08:20

CRVENA zvezda je izgubila od Pafosa u prvom meču kvalifikacija u plej-ofu za Ligu šampiona, a to kao da je jedva dočekao jedan bivši igrač šampiona Srbije.

FOTO: Ata images

Naime, Žander Ribeiro Santara je bio oduševljen rezultatom u Beogradu. 

Brazilac putem društvenih mreža oglasio nakon meča Crvene zvezde i Pafosa kako bi Kipranima čestitao na pobedi na "Marakani".

Foto: Printskrin

 

Istina, Žander je u crveno-beli tabor stigao baš iz Pafosa, ali se nije očekivalo da ovako "soli ranu" srpskom šampionu nakon poraza u Beogradu.

- Rekao sam da će biti Pafos", napisao je Žander na svom Instagramu nakon čega je podelio nekoliko fotografija u dresu kiparskog tima. 

Foto: Printskrin

 

Podsećanja radi, Žander je sa epitetom tragičara napustio "Marakanu" budući da je direktan krivac za eliminaciju Crvene zvezde u grupnoj fazi Lige šampiona 2019. godine kada je na stadionu "Jorgos Karaiskakis" u Atini skrivio penal i Olimpijakosu obezbedio pobedu.

Izgubio je Brazilac sve kredite kod navijača nakon kriminalne reakcije u svom kaznenom prostoru, a boravak u Beogradu očigledno ne pamti po lepom. 

