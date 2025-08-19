PAFOS DUPLIRAO PREDNOST PROTIV ZVEZDE: Kiprani iz penala došli do novog pogotka (VIDEO)

Na programu je meč između Crvene zvezde i Pafosa. Igra se prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona, a gosti su na početku drugog poluvremena duplirali prednost i sada je 2:0.

Screenshot / TV Arena sport

Kiprani su izborili penal. Pepe je izveo, poslao loptu u jednu stranu a golman crveno-belih je otišao u drugu.

Evo kako je to izgledalo:

Pêpê | 🇪🇺 Crvena zvezda 0-2 Pafospic.twitter.com/FvNqHf6Dtm — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 19, 2025