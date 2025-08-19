Fudbal

PAFOS DUPLIRAO PREDNOST PROTIV ZVEZDE: Kiprani iz penala došli do novog pogotka (VIDEO)

19. 08. 2025. u 22:17

Na programu je meč između Crvene zvezde i Pafosa. Igra se prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona, a gosti su na početku drugog poluvremena duplirali prednost i sada je 2:0.

Screenshot / TV Arena sport

Kiprani su izborili penal. Pepe je izveo, poslao loptu u jednu stranu a golman crveno-belih je otišao u drugu.

Evo kako je to izgledalo:

NEVEROVATAN MEČ NA MARAKANI! Crvena zvezda izgubila od Pafosa, Liga šampiona moguća samo uz podvig na Kipru!
NEVEROVATAN MEČ NA MARAKANI! Crvena zvezda izgubila od Pafosa, Liga šampiona moguća samo uz podvig na Kipru!

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a konačan rezultat, 1:2 svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra sledeće sedmice. Ipak, posle svega viđenog u ovom duelu (a bilo je i poništenih golova i poništenih odluka o penalu), crveno-beli imaju čemu da se nadaju na Kipru. Tamko će isti rivali odmeriti snage u utorak 26. avgusta od 21 sat, kada će i pasti odluka koji će od ova dva tima igrati u elitnom klupskom nadmetanju UEFA, a ko će, kao poraženi, preći u grupnu fazu Lige Evrope. Da bi prošla u Ligu šampiona, Zvezda mora ili da pobedi sa dva razlike u revanšu, ili sa jedan, pa da sa penala eliminiše ovog vrlo nezgodnog, a vrlo iskusnog suaprnika.

19. 08. 2025. u 23:00 >> 23:00

