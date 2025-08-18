"ZAŠTO NE BISMO NAPRAVILI PODVIG": Trener Pafosa optimističan pred duel sa Crvenom zvezdom
Fudbaleri Crvene zvezde u utorak igraju protiv Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, a strateg kiparskog prvaka Huan Karlos Karsedo na zanimljiv način je govorio pred taj megdan.
Španski stručnjak je potvrdio da u ovom dvomeču neće moći da računa na čuvenog brazilskog štopera Davida Luiza.
- Luiz nije registrovan za ove utakmice. Poznajem ga iz zajedničkog vremena u Arsenalu, on će biti veoma važan igrač za nas, ali još nije 100 odsto spreman - rekao je Karsedo na konferenciji za medije održanoj na stadionu "Rajko Mitić".
Upitan je bio da uporedi Zvezdu sa prethodna dva rivala u kvalifikacijama - Makabijem iz Tel Aviva i kijevskim Dinamom.
- Zvezda je drugačiji protivnik, agresivna je i jaka u duelima. Moraćemo da se nosimo sa svim problemima koje će protivnik staviti pred nas i pokušaćemo da nametnemo ritam igre koji nam odgovara. Trudićemo se da budemo najbolji što možemo. Cilj je isti kao i dosad, da ostavimo dobar utisak i budemo konkurentni. Želimo pozitivan rezultat pred revanš.
Iako je Pafos veoma mlad klub (postoji 11 godina), neiskusvno nije nešto što ga plaši.
- Neće nam to biti problem. Želimo da svi zajedno, i igrači i treneri, rastemo kroz ovakve utakmice. Nema govora o tome da se plašimo zbog neiskustva, štaviše, to je nešto što nas motiviše.
Veruje u svoje igrače da mogu da ostvare dobar rezultat.
- Sve što smo dosad prošli sa ovim timom bio je izazov. Verujem u svoje igrače, pa zašto onda ne bismo uspeli da priredimo podvig? Naše oružje je kvalitet i stil igre koji smo razvili prethodnih godina.
Zbog toga što je Zvezda prethodne dve sezone igrala u Ligi šampiona, veći pritisak je na klubu iz Beograda.
- Pritisak je na svima, to vam je fudbal. Protivnik je iskusniji, dok smo mi mlad tim koji želi da raste - zaključio je Karsedo.
Utakmica Zvezda - Pafos igra se u utorak, 19. avgusta, od 21 sat uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti".
