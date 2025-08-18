Fudbal

"ZAŠTO NE BISMO NAPRAVILI PODVIG": Trener Pafosa optimističan pred duel sa Crvenom zvezdom

Новости онлине

18. 08. 2025. u 22:40

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak igraju protiv Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, a strateg kiparskog prvaka Huan Karlos Karsedo na zanimljiv način je govorio pred taj megdan.

ЗАШТО НЕ БИСМО НАПРАВИЛИ ПОДВИГ: Тренер Пафоса оптимистичан пред дуел са Црвеном звездом

FOTO: Profimedia

Španski stručnjak je potvrdio da u ovom dvomeču neće moći da računa na čuvenog brazilskog štopera Davida Luiza.

- Luiz nije registrovan za ove utakmice. Poznajem ga iz zajedničkog vremena u Arsenalu, on će biti veoma važan igrač za nas, ali još nije 100 odsto spreman - rekao je Karsedo na konferenciji za medije održanoj na stadionu "Rajko Mitić".

Upitan je bio da uporedi Zvezdu sa prethodna dva rivala u kvalifikacijama - Makabijem iz Tel Aviva i kijevskim Dinamom.

- Zvezda je drugačiji protivnik, agresivna je i jaka u duelima. Moraćemo da se nosimo sa svim problemima koje će protivnik staviti pred nas i pokušaćemo da nametnemo ritam igre koji nam odgovara. Trudićemo se da budemo najbolji što možemo. Cilj je isti kao i dosad, da ostavimo dobar utisak i budemo konkurentni. Želimo pozitivan rezultat pred revanš.

Iako je Pafos veoma mlad klub (postoji 11 godina), neiskusvno nije nešto što ga plaši.

- Neće nam to biti problem. Želimo da svi zajedno, i igrači i treneri, rastemo kroz ovakve utakmice. Nema govora o tome da se plašimo zbog neiskustva, štaviše, to je nešto što nas motiviše.

Veruje u svoje igrače da mogu da ostvare dobar rezultat.

- Sve što smo dosad prošli sa ovim timom bio je izazov. Verujem u svoje igrače, pa zašto onda ne bismo uspeli da priredimo podvig? Naše oružje je kvalitet i stil igre koji smo razvili prethodnih godina.

Zbog toga što je Zvezda prethodne dve sezone igrala u Ligi šampiona, veći pritisak je na klubu iz Beograda.

- Pritisak je na svima, to vam je fudbal. Protivnik je iskusniji, dok smo mi mlad tim koji želi da raste - zaključio je Karsedo.

Utakmica Zvezda - Pafos igra se u utorak, 19. avgusta, od 21 sat uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti".

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?

KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?