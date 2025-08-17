"TRAŽIĆE SE KARTA VIŠE" Direktor Zvezde o Pafosu, navijačima, podršci...
DVA koraka dele Crvenu zvezdu od grupne faze Lige šampiona, prvi će crveno-beli imati priliku da naprave već u utorak kada dočekuju na "Marakani" Pafos. Operativni direktor kluba Marko Petrović govorio je o duelu sezone.
Petrović je izrazio nadanje da će crveno-bele navijači gledati u Ligi šampiona.
- Nadamo se da ćemo gledati Crvene zvezdu peti put u poslednjih devet godina i treći put uzastopno u Ligi šampiona. To je cilj Crvene zvezde. Klub je mnogo porastao u prethodnih 11 godina. Imamo spreman tim i nadamo se jednoj velikoj evropskoj pobedi u utorak veče, poručio je operativac crveno-belih.
Govorio je potom o narednom rivalu - Pafosu.
Pafos je klub u rastu. Izbacili su do sada prvaka Izraela, Makabi iz Tel Aviva, prvaka Ukrajine Dinamo iz Kijeva i jako su spremna ekipa, sa dosta internacionalnih igrača, pre svega protivnik za respekt. Crvena zvezda je favorit i mi ne bežimo od te uloge favorita. U utorak veče, 19. avgusta od 21 sat očekujemo pun stadion i na kraju utakmice nadamo se slavlje.
Nezaobilazna je bila i pohvala vernim navijačima.
- Mnogo nam znači podrška naših navijača. Crvena zvezda jeste ekipa koja u velikoj meri koristi prednost domaćeg terena i 50 hiljada navijača koji uvek nose naše igrače. Već se traži karta više, prodali smo više od polovine stadiona. Tražiće se od ponedeljka, utorka karta više za tu utakmicu i očekujemo da će stadion biti pun. Pozivam naše navijače da na vreme nabave ulaznice, a jedan kontingent ćemo kao i svaki put sačuvati za utorak i naše navijače iz unutrašnjosti.
