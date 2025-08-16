MILOJEVIĆ POZVAO NAVIJAČE NA PAFOS: Svi naši uspesi ne bi bili mogući bez vas

CRVENA zvezda igra protiv Pafosa za plasman u Ligu šampiona, a trener crveno-belih Vladan Milojević pozvao je navijače da dođu i pruže podršku ekipi u veoma važnoj utakmici.

FOTO: FK Crvena zvezda

On je istakao da svi uspesi koje ima klub sa "Marakane" ne bi bili moguće bez podšrke sa tribina.

- Nikada nije bilo lako. Svi naši uspesi. Vidimo se u utorak - rekao je Milojević.

Podsetimo, prva utakmica Crvena zvezda - Pafos igra se u utorak od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić". Revanš je sedam dana kasnije na Kipru.

