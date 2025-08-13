DA LI JE MOGUĆE! Zatvorene tribine Marakane za Zvezda - Pafos u borbi za Ligu šampiona?!

Crvena zvezda i Leh Poznanj su bili u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, a pred taj revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji je odigran u utorak u Beogradu, "delije" su dobile važno upozorenje od svog voljenog kluba. Jedna osoba se nije pridržala tog apela i... moglo bi to baš skupo da košta srpskog prvaka.

Podsetimo, pred utakmicu su se crveno-beli oglasili saopštenjem u kome se, pored ostalog, navodilo sledeće:

"Upozorenje navijačima - bez pirotehnike na meču sa Lehom

Crvena zvezda u utorak 12. avgusta od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje poljski Leh u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Klub obaveštava navijače i zvezdašku javnost da je Crvena zvezda pod uslovnom kaznom od strane UEFA, te apeluje na navijače da se ponašaju fer i sportski na sutrašnjoj utakmici.

Utakmica između Crvene zvezde i Leha će biti praćena od strane predstavnika evropske kuće fudbala, jer se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Našem klubu preti zatvaranje tribina u narednim utakmicama na međunarodnoj sceni.

Molimo sve zvezdaše, koji dolaze na utakmicu da ne koriste pirotehniku na predstojećem meču, jer posledice mogu biti veoma štetne za klub i naše navijače"

U nastavku saopštenja Zvezda je zamolila sve sa ulaznicama da ispoštuju smernice o oblačenju u crveno, odnosno belo, u zavisnosti od toga na koju stranu stadiona idu i...

Iako je dogovor bio više nego ispoštovan, a spektakl bio kakav i priliči evropskim utakmicama na našem najvećem stadionu, desio se i incident zbog kog bi UEFA sada mogla da kaže Zvezdi "prekršila si uslovnu kaznu, sad ćemo da ti zatvorimo tribinu/tribine".

A desilo se da je neko na "severu" upalilo baklju, tzv. "stroboskop" (treperuće pirotehničko sredstvo nalik klasičnoj baklji), tokom proslave vodećeg gola u revanšu:

Delegatu utakmice to svakako nije promaklo.

U njegovom izveštaju se sigurno nalazi pomenuta upotreba pirotehničkog sredstva, pa ostaje da se vidi šta će disciplinski organi UEFA na to reći.

A imajući u vidu koliko evropska kuća fudbala nema milosti prema Zvezdi, "delijama", a ni Srbiji, o čemu svedoči i kazna Lehu zbog transparenta poljskih navijača "Kosovo je Srbija" - nije teško zaključiti da je FK Crvena zvezda u nezgodnoj situaciji, baš zbog uslovne kazne u kojoj se nalazi(la).

A šta posle revanša Crvena zvezda - Leh?

Zvezda je rezultatski nokautirala Leh u Poljskoj, a potom je u vrlo, vrlo dinamičnoj utakmici, uz igrača manje i dve gluposti, prošla u plej-of za Ligu šampiona.

Za razliku od očekivanja većine, Zvezda neće igrati protiv Dinama iz Kijeva u završnoj borbi za plasman u elitnoo evropsko klupsko takmičenje, Ligu šampiona.

