"GROBARI" GRICKAJU NOKTE: Aleksandar Mitrović se vraća u Partizan?!

ALEKSANDAR Mitrović je na izlaznim vratima Al Hilala. Jedan od najboljih napadača prošle sezone u Saudijskoj Arabiji ove godine trebalo bi da se vrati u Evropu.

FOTO: FSS

Mitrović je za prethodne dve sezone zaradio 50.000.000 evra, a katarski "Al Kas" tvrdi da će biti otpušten, uprkos razmatranju da bude i naredne sezone u timu.

Kako piše portugalski “Ge Globo” – Simone Inzagi i uprava Al Hilala su donele odluku da uđu u proces raskida ugovora sa srpskim napadačem Aleksandrom Mitrovićem.

U skladu s tim – Srbinu će biti isplaćeno 25.000.000 evra, i na sve to – postaće slobodan igrač.

To ne sprečava "Grobare" da mu se nadaju i da maštaju da bi mogao da se vrati u Partizan.

- Žao mi je samo što nisam još koju godinu odigrao za Partizan. Voleo bih još jednom da pokušam i ostvarim ciljeve koje sam odavno sam sebi zacrtao. Pre svega se to odnosi na igranje s Partizanom u Ligi šampiona, ali i postizanje još golova. Osećam da to mogu. Imam još neke želje, može se reći nedovršena posla u Humskoj, nešto što nisam uradio u prvom mandatu. Kažu ljudi da ne bi trebalo planirati, ali svakako bih voleo da još jednom obučem taj dres. Svako ko me poznaje, posvedočiće da zaista želim opet u Humsku. Iako bih voleo odmah, moramo biti realni, sad to nije moguće. Međutim, ubeđen sam da će se jednog dana steći uslovi da opet zaigram pred Grobarima. Da se zna, neću se vraćati reda radi, niti da bih zauzimao mesto mladima, nekom detetu iz škole koje jedva čeka da dobije koji minut u prvom timu - rekao je Mitrović pre nekoliko godina za Mocart sport.

Podsetimo, Mitrović je nedavno u podkastu Aleksandra Stojanovića rekao da bi voleo da karijeru završi u Partizanu, ali da se u naredne dve sezone sigurno vidi u nekoj od najvećih evropskih liga.

Zbog velike ljubavi koju Mitrović ima ka Partizanu "Grobari" se nadaju da će miljenik navijača u nekom doglednom periodu stići u Humsku i ponovo razgaljuje srca "Grobara"

