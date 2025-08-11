NESTVARNE SCENE: Evo šta se upravo dešava na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh Poznanj su u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, a pred taj revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se igra u utorak od 21 u Beogradu, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", "delije" su se pobrinule da pažnju usmere na Ljutice Bogdana 1a - i dan uoči utakmice.

Naime, od jutarnjih časova formirali su se redovi ispred Marakane, jer je mnogo onih koji žele da na vreme nabave kartu za revanš Zvezde i Leha.

Navijači čekaju red za karte za utakmicu između Crvene zvezde i Leha / FOTO: FK Crvena zvezda

Više stotine navijača strpljivo je čekalo da dođe do ulaznice, a one se, podsetimo, prodaju po cenama od 800 dinara za severnu ili južnu tribinu, 1.200 za istočnu, 1.500 za zapadnu, dok mesta na počasnoj tribini "Siniša Mihajlović" koštaju po 2.800 dinara.

Red za karte za utakmicu Zvezda - Leh u kvalifikacijama za Ligu šampiona / FOTO: FK Crvena zvezda

Podsetimo, Zvezda je u prvom meču kao gost u Poljskoj pobedila ekipu Leha sa 1:3.

Prođe li dalje, igraće sa pobednikom dvomeča Pafos - Dinamo Kijev (Kiprani su kao gosti, u Poljskoj, dobili prvu utakmicu sa 0:1).

Bude li eliminisana od Poljaka, FK Crvena zvezda će u plej-ofu za Ligu Evrope igrati protiv Genka, ali to je samo odluka žreba UEFA - na takav scenario niko na Marakani i ne pomišlja, jer su sve misli usmerena ka novom učešću srpskog prvaka u elitnom evropskom klupskom takmičenju, Ligi šampiona.

