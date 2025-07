"GROBARI, MOLIM VAS..." Trener Partizana imao jako bitnu molbu za navijače pred meč sa Oleksandrijom

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da njegova ekipa želi da se plasira u narednu rundu kvalifikacija za Ligu konferencija i da odigra minimum još dve evropske utakmice.

FOTO: M. Vukadinović

Partizan u četvrtak od 21 čas igra revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Oleksandrije. Partizan je prošle nedelje kao gost u Poljskoj pobedio ukrajinski klub rezultatom 2:0.

- Imamo jasan cilj, a to je plasman u narednu rundu takmičenja i minimum još dve evropske utakmice što bi nam kao klubu mnogo značilo, ali i ovim mladim momcima kojima je potrebno iskustvo na međunarodnoj sceni. Bez obzira na rezultat prvog meča, imamo veoma jakog protivnika, rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

Interesovanje za utakmicu je ogromno, prema najavama očekuje se više od 25 hiljada navijača na stadionu, pošto su iz kluba posle dužeg vremena otvorili i severnu tribinu za pristalice "crno-belih".

- Što se tiče idealnog scenarija, to bi bilo da se plasiramo u sledeću rundu uz novu evropsku pobedu. Druga stvar je da to uradimo tako da posle utakmice Partizan ne dobije kaznu od UEFA što se tiče navijača. UEFA je rigorozna, ovim putem bih zamolio sve navijače koji će nam biti vetar u leđa da potpuni fokus bude na utakmicu i na podršku igračima to je najbitnije, dodao je Blagojević.

Ne misli Blagojević da će pun stadion povećati pritisak na njegove igrače.

- Što se tiče navijača, prošlu utakmicu protiv AEK Larnake mladi su pokazali da im to nije problem i što je na stadionu veliki broj ljudi. Imali smo pozitivnu reakciju, igrači se nisu uplašili. Ne sumnjam da ova ekipa može da izdrži opterećenje. Obavljamo razgovore i pokušavamo da pripremimo igrače, da ih podignemo ili spustimo u zavisnosti od karaktera, naglasio je trener "crno-belih".

Ukoliko Partizan eliminiše Oleksandriju, u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igraće protiv poraženog iz duela Hibernijan (Škotska) - Midtjiland (Danska). Posle 1:1 u prvom meču u Danskoj, revanš se sutra igra u Edinburgu.

