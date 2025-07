OGLASIO SE MUP SRBIJE! Evo zbog čega je izbio incident pre meča Crvena zvezda - Linkoln

Neposredno pre početka utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Crvena zvezda - Linkoln ispred stadiona došlo je do incidenata između navijača "crveno-belih" i policije

FOTO: M. Vukadinović

Do incidenata je došlo ispred severne tribine najvećeg srpskog stadiona. Navijači Zvezde su bacali topovske udare prema policajcima, koji su odgovorili i reagovali na to, pa je došlo do sukoba dve strane.

Tim povodom, oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

"Neposredno pre početka fudbalske utakmice između FK Crvena Zvezda i FK Linkoln, koja je odigrana u Beogradu, došlo je do narušavanja javnog reda i mira i napada na policijske službenike, kojom prilikom je došlo do povređivanja više policijskih službenika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom skreće pažnju organizatorima sportskih priredbi na obaveze u organizaciji sportskih događaja, koje su jasno definisane Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, gde se jasno i decidno nalaže organizatoru sportske priredbe na koji način i kako da organizuje istu.

U saopštenju se navodi da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, u narednom periodu, sa neophodnim ali minimalnim brojem pripadnika obezbeđivati sportske događaje, jer su organizatori u obavezi, u skladu sa zakonom, da obezbede adekvatan broj radnika fizičko-tehničkog obezbeđenja radi održavanja reda u sportskom objektu.

MUP je ukazao da će, u narednom periodu, kao i do sada, maksimalno pojačati svoje angažovanje i postupanje na očuvanju stabilnog javnog reda i mira", stoji u saopštenju.

