"TO NIJE TREBALO DA ME PITAŠ!" Arnautović briznuo u plač kada je dobio pitanje o Siniši Mihajloviću

Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio je novo pojačanje - Marko Arnautović izašao je pred novinare, a jedno pitanje emotivno je pogodilo novog fudbalera crveno-belih. Ticalo se Siniše Mihajlovića.

FOTO: M. Vukadinović

Upitan je da još jednom prokomentariše velikog prijatelja legendarnog "Mihu", sećanje na njega ga je emotivno slomilo.

- To nisi trebao.... Nije trebalo to da me pitaš jer sada više ništa ne mogu da pričam. On mi je bio bio prijatelj i brat! Pričali smo samo o Zvezdi! Svaki dan smo pričali o Zvezdi, više nego o Bolonji (u kojoj je austrijski reprezentativac igrao, a Mihajlović bio trener, prim. aut.). Rekao sam mu jednog dana doći ću ovde. Govorio sam i sa njegovom ženom. Ja sam više plakao u prethodnim danima nego u celom životu. Kada sam došao na stadion... Ne, Ne mogu više... - rekao je emotivni Arnautović, pre nego je promenjena tema.

Ne propustite: PRENOS UŽIVO: Zvezda predstavila najveće pojačanje u 21. veku

Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović