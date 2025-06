"TO ME MNOGO RADUJE!" Dragan Stojković Piksi posle utakmice Srbija - Andora: Ispunio sam želju...

Srbija i Andora odigrali su utakmicu u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu, a selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi na zanimljiv način je reagovao je po okončanju susreta.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Podsetimo, Srbija je uz goleadu u režiji Aleksandra Mitrovića pobedila Andoru, a strateg "orlova" je ovako govorio za TV Arena sport:

- Kada je ovakav tip utakmica, a to su kvalifikacije, svaki bod je važan, svaki trijumf. Najvažnije je da je ostvaren cilj, uz pametnu, strpljivu igru, kao što smo se i dogovarali. Na vreme smo postigli golove, što nam je olakšalo posao. I... To je to, tri boda, prva pobeda u kvalifikacijama, prelepo veče za nas, posebno za Aleksandra Mitrovića: postigao je het-trik, stota utakmica u dresu reprezentacije. Zaista fantastičan domet za njega - započeo je Piksi.

Gotovo u dahu je dodao:

- Drago mi je što sam pružio priliku i nekim igračima koji nisu igrali. To mi je bio plan, i želj. Mislim da svi mogu da budu zadovoljni viđenim. Imamo skoro tri meseca da se dobro pripremimo. Pratićemo formu igrača, da ih povrede zaobiđu... Spremićemo se najbolje što možemo i idemo u nove izazove. Hteo bih da se zahvalim publici, koja je bila fantastična, mnogo dece na tribinama, što me mnogo raduje i mislim da će zadovoljni otići kući

