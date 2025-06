SKANDAL! Sudija se tukao sa celom ekipom maloletnih fudbalera! (VIDEO)

Bandeirinha que agrediu jogadores do time sub-17 do clube social do São Paulo é excluído do torneio Interclubes.



Os pais dos atletas registraram BO na delegacia ontem.



Os demais árbitros do jogo também foram banidos.



