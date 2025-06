"'AJDE DA SE NE LAŽEMO!" Dragan Stojković Piksi posle Albanija - Srbija: Ma, to me apsolutno ne zanima!

Albanija i Srbija odigrali su burnu utakmicu na početku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu, a selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi na zanimljiv način je reagovao po okončanju susreta.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, uz tri prekida zbog sramnog ponašanja albanskih navijača, Albanija i Srbija su "podelili plen".

- Ne znam šta bih vam rekao. Došli smo sa ciljem da pobedimo i formacija koja smo izveli pokazuje da smo želeli da dođemo do gola. Momci su pokazali izuzetno profesionalan pristup, nisu podlegli pritiscima. Fantastična je bila atmosfera za igru, a nije lako igrati na ovom stadionu. Pritom, Albanija je dobar tim, ali po prikazanoj igri, možda je nerešeni rezultat i najpravedniji. U svakom slučaju bod je slađi nama nego njima - započeo je Piksi.

Gotovo u dahu je dodao:

- Kada imate dobru cirkulaciju lopte, protivnik mora da trči, a time se više i umara. Upravo u svlačionici posle prvog dela utakmice sam tražio da se na tome više radi, da lopta mora da brže ide, i da se traži prostor između linija, taj interval... Mislim da smo kontrolisali utakmicu i nismo podlegli atmosferi. Bili smo jako staloženi i mirni, i šta uraditi na kraju krajeva. E, sad, da biste pobedili morate da postignete gol. Ovaj meč je pokazao da ne možete da stvorite 15 prilika, već, dve, tri, a onda morate da ih iskoristite. Bilo je dobrih akcija, prenosa igre s jedne na drugu stranu... Ono što smo hteli, to smo i uradili Falio nam je taj gol da bi osećaj bio potpun. Ali, ovaj nerešeni rezultat sigurno više prija nama nego Albaniji.

Sledi - Andora:

- Program je zaista zgusnut i, jednostavno, svi smo negde pod istim tretmanom. Ako tako mogu da kažem. Moramo da sagledamo kakva je situacija, da se, pre svega, vratimo kući, a tu utakmicu moramo da dobijemo. Da li je neko umoran, to me apsolutno ne interesuje. Ali, verujem da smo sa kvalitetom, ovim dobrim startom, ta pobeda protiv Andore je imperativ! Da se ne bi lagali sada te "biće teško", i tome slično. Naravno da će biti teško, ništa nije lako. Ali, imamo kvalitet da dođemo do pobede i to ćemo dokazati protiv Andore - najavio je Piksi meč koji je u Leskovcu na programu u utorak.

