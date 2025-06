ENGLEZI NE ZNAJU ŠTA DA MISLE! Dejvid Bekam "seli" firmu u Rusiju, a kralj ga proglašava za viteza!

Dejvid Bekam je, dok je igrao fudbal, mamio uzdahe majstorijama na terenu, ali i pojavom. Uspeva to i sada, pred šestu deceniju života - i to poslovnim potezima. Jedan od njih je izazvao pravu pometnju u britanskoj javnosti, jer "seli" firmu u Rusiju, a onda je stigla i najnovijav vest: "Beks" će postati vitez, ser Dejvid Bekam.

Najpre o toj tituli.

Kako javljaju britanski mediji, čuveni fudbaler biće proglašen za viteza sledeće nedelje.

On je bio nominovan još 2011. godine, ali tada nije uvršten među "serove" zbog optužbi za utaju poreza.

Međutim, "Beks" je sada čist pred poreskom upravom, a i veoma je blizak kralju Čarlsu III.

Obojica su, kako ističu lokalni mediji, strastveni baštovani, a nedavno su razmenili savete o pčelarstvu. Njihova saradnja je učvršćena i time što je bivši fudbaler postao ambasador "Kraljevskog fonda".

Inače, nakon što on postane Ser Dejvid Bekam, njegova supruga Viktorija će postati - Ledi Bekam.

Kako je to Bekam zapanjio Engleze svojom "ruskom odlukom"?

Bekam, koji se proslavio igrajući za Mančester junajted (šest puta je osvojio Premijer ligu, jednom Ligu šampiona), potom i Real Madrid, a čak 115 puta je oblačio dres reprezentacije Engleske, sada se bavi i vođenjem kluba i - raznovrsnom proizvodnjom.

Za klub je "čuo čitav svet", FK Inter Majami, kada je tamo doveo nekoliko zvezda, a najveća od njih je, svakako, Lionel Mesi.

A što se tiče drugih poslovnih poduhvata, mnoge je iznenadio odlukom da "seli" firmu u Rusiju.

Zapravo, zasad je tamo registrovao robnu marku, a onda će se u Rusku Federaciju preseliti i proizvodnja.

Naime, kako javlja ruska novinska agencija RIA Novosti, "Dejvid Bekam je registrovao svoju robnu marku kod Rospatenta", što svako mora da uradi u toj zemlji ako želi da se bavi prodajom, a i ako bi da na pravi način zaštiti svoja prava.

U kratkoj vesti se još dodaje i sledeće:

"Kompanija legendarnog Engleza planira da u Rusiji proizvodi zavese, kupaće kostime, tkanine za cipele, jastučnice i druge predmete".

Bekam i dalje u formi

Iako je "u godinama", čuveni Englez uspeva i sada da oduševi mnoge, i to vežbom koju i vi možete da pogledate:

Komentarišući svoj nastup, obratio se jednom kondicionom treneru, citirajući ga:

- "Kolena do grudi"? Ućuti, Bobe. Kosa mi je u haosu, a to mi je sada mnogo važnije - podsetio je "Beks" na to da je i frizuri oduvek poklanjao posebnu pažnju.





Od 1999. je u braku sa nekadašnjom zvezdom ženske muzičke grupe "Spajs girls", Viktorijom Adams (sada Bekam), a njih dvoje su u braku dobili četvoro dece.

