"ŠUMARI" SU ZALUTALI: Bogati Grk zamerio treneru na novom remiju Milenkovićevog Notingem foresta

MESECIMA su bili hit u Engleskoj i Evropi, skoro kao neka vrsta fudbalskih "bitlsa", ali su pred kraj trke počeli da guve dah i korak. Fudbaleri Notingem foresta posustaju u Premijer ligi Engleske u kojoj je Liverpul već osvojio titulu prvaka, a činilo se da će popularni "šumari" da se nađu među prvih pet timova na tabeli i tako obezbede direktan plasman u Ligu šampiona. Međutim, u poslednjeih deset mečeva oni su zaređali sa porazima i remijima, a poslednji je viđen u nedelju, kod kuće, protiv Lestera (2:2), pa je Notingem odjednom na sedmom mestu na tabeli koje vodi u kvalifikacije za Ligu konferencije.

Foto: Profimedia

Srpski štoper Nikola Milenković, jedan od stubova Forestove odbrane igrao je svih 90 minuta, čak je bio jedan od bolje ocenjenih igrača domaćeg tima, ali svima na tribinama i pored ekrana je bilo jasno da u najbitnijem delu sezone stvari ne funkcionišu u ekipi koju vodi Portugalac Nuno Espirito Santo. Sve ovo je bio signal za vlasnika kluba, grčkog milijardera Evangelosa Marinakisa da odmah posle duela sa Lesterom siđe do terena i očiglednom ljutitom gestikulacijom i kratkom rečenicom stavio do znanja treneru da nije zadovoljan novim remijem.

- Ovo je bio dan za slavlje, jer posle trideset godina Notingem Forest je sada garantovano ponovo u konkurenciji za nastup na evropskoj sceni, i to je obećanje koje sam dao našim navijačima kada smo još bili u nižem rangu! Imamo još dve utakmice do kraja trke, nastavite da verujete i nastavite da sanjate, sve do poslednjeg udarca u poslednjoj utakmici. Izuzetno smo ponosni na našeg trenera i igrače - oglasio se Marinakis odmah posle meča zvaničnim saopštenjem i donekle spustio loptu na zemlju.

Bogati, 57-godišnji Grk je već decenijama vlasnik i fudbalskog i košarkaškog kluba Olimpijakos. Atinski fudbaleri su već osvojili titulu, košarkaši su se plasirali na Fajnal-for Evrolige, u rodnoj zemlji mu ide baš dobro, a na Ostrvu je želeo i sa Forestom da napravi senzaciju. Moraće da čeka neku novu priliku.

