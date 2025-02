"OVO JE NEŠTO NAJLEPŠE": Trener Partizana na emotivan način najavio "večiti derbi"

Trener Partizana Srđan Blagojević rekao je pred 175. "večiti derbi" da je Crvena zvezda favorit, ali je istakao da uprkos tome njegova ekipa ne ide na meč sa "belom zastavom".

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

Blagojević će prvi put u karijeri kao trener biti učesnik najveće svetkovine srpskog fudbala.

- Ovo je nešto najlepše što ima srpski fudbal, drago mi je da ću biti učesnik jedne ovakve utakmice. Moj prvi derbi, izuzetno sam ponosan i motivisan i ne sumnjam da će biti jako interesantno. Očekuje nas utakmica koja predstavlja svetkovinu, na derbiju nikad nema favorita, bez obzira na to u kakvoj se situaciji nalazi koji klub. Ali, moram da priznam da je u ovom trenutku Zvezda favorit, ali to ne znači da idemo sa "belom zastavom", imamo pravo na nadu, i nadamo se da ćemo doći do onoga što želimo. Da pokušamo sve što možemo da dođemo do rezultata - rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

Ne krije Blagojević da Zvezda ima kvalitetniji tim.

- Moram da istaknem koji kvalitet ima Zvezda, hteo to ili ne, ne mogu da poreknem i da pobegnem, sve to govori da je Zvezda favorit, to nam se stavlja do znanja prethodno, ali mi imamo pravo na želju, motiv i zbog svega što sam nabrojao nama neće manjkati energije i želje - dodao je Blagojević.

Govorio je i o pripremi same utakmice.

- Pripremali smo se kao za svaku drugu utakmicu, ali i svesni kakva je svetkovina našeg fudbala. Kao za svaku utakmicu borba za bodove, posle nas već u sredu čeka novi meč, jedna po jedna utakmica i idemo dalje - podvukao je Blagojević.

Upitan je Blagojević i koliko mu povrede otežavaju pripremu.

- Naravno da nam otežava, imamo skučen igrački kadar, predstavljaju nam problem i žuti kartoni Marija Jurčevića, to nas limitira u nekim rešenjima, ali mi činimo Partizan ovakvi kakvi jesmo i svi koji su zdravi su u obavezi da pruže najbolje. Znam tim koji će izaći sutra na teren - istakao je Blagojević.

Blagojević ne želi da razmišlja previše o porazu Partizana (4:0) u jesenjem derbiju na stadionu u Humskoj.

- Nikad se ne fokusiram na nešto što je bilo negativno. Skrenuo sam igračima pažnju na prošlosezonski derbi kad je bilo 2:2 na stadionu Zvezde, atmosfera na tribinama je bila fantastična, posebno na južnoj tribini. Partizan je i sa igračem manje pružio otpor Zvezdi, pre bih to ukazao igračima, nego neke negativne stvari - zaključio je Blagojević.

Partizan sutra od 16 časova gostuje Crvenoj zvezdi u meču 24. kola Superlige Srbije, a u "večiti derbi" ulazi sa 21 bodom manje od rivala.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“