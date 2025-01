U ELITNOM DRUŠTVU: Holand peti put zaredom fudbaler godine u Norveškoj (VIDEO)

- Det er kjekt og stort for min del, og jeg etter stor pris på det. Jeg er stolt over å vinne den fem på rad. Det har vært et godt år og jeg har levert jevnt og trutt og scoret mål, så jeg er glad for denne.



Erling Braut Haaland om å vinne Gullballen🏆 pic.twitter.com/SQTEHO56TY — NorgesFotballforbund (@nff_info) January 10, 2025