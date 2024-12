"NEPOJMLJIVO! TO JE ZA MENE NAJVEĆA KATASTROFA!" Predrag Mijatović o stavu nekih navijača

Član Radne grupe fudbalskog kluba Partizan Predrag Mijatović izjavio je danas ne može da bude zadovoljan drugim mestom na tabeli Superlige Srbije posle jesenjeg dela sezone.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaleri Partizana su jesenji deo prvenstva u SLS završili su na drugom mestu sa 41 bodom, 17 manje od vodeće Crvene zvezde.





"Bilo da igramo sa kadetima, ili sa Mesijem i Ronaldom u timu..."

"Možda je to za nekog uspeh, ali meni je iskreno nepojmljivo da Partizan i njegovi navijači mogu da budu zadovoljni drugim mestom. Na polusezoni biti zadovoljan time, za mene je to drama. Meni je to najveća katastrofa. Da smo mi neki drugi klub, koji nema tu istoriju, veličinu, bio bih zadovoljan da smo četvrti ili peti. To je naša surova realnost i to je tako. Mi smo drugi i to je dobro, dobro je što smo drugi, jer imamo mogućnost da se takmičimo za neku Evropu. Generalno krenuti sezonu ili biti zadovoljan drugim mestom u Partizan, to je apsolutna drama", rekao je Mijatović na konfrenciji za novinare.



On je najavio da će cilj Partizana u svakoj narednoj sezoni biti prvo mesto.

"Radimo u tom pravcu i radićemo do besvesti da budemo uvek prvi, možda trenutno u jednom delu prvenstva, da budemo drugi, naš cilj je da budemo prvi. Svaka naredna sezona će ići u pravcu da bez obzira da li Partizan igrao sa kadetima, omladincima ili igrao sa Lionelom Mesijem i Kristijanom Ronaldom, jedini cilj je da budemo prvi. Jedine premije i bonusi će se jedino davati za prvo mesto. Nikakva premija se neće dati ako budu drugi", dodao je član radne grupe FK Partizan, a prenosi Tanjug.

"DNK Partizana je takav!"







"Imamo taj privremeni status, to čujem svaki dan, ali u mojoj glavi i našim glavama, nismo privremeno, već smo trajni sve dok ima rezultata. Kad ne budemo imali rezultate, kad ne budemo smanjivali dugovi, onda će doći neko drugi pa će to raditi bolje. Ali, ambicija da budemo najbolji, cilj da budemo najbolji da budemo ti koji će kreirati tendencije u fudbalskom svetu. To mora da bude Partizan po svojoj istoriji, tradiciji. DNK Partizana je takav, 'Parni valjak' i da gazimo. Ponosni smo na to što smo kroz istoriju imali i poraza i pobeda", izjavio je on. Predrag Mijatović / FOTO: FK Partizan

"Jako mi je žao, ali..."



Mijatović je rekao da je fudbalerima Partizana poželeo da se odmore posle naporne polusezone.



"Bilo je traumatično, pet trenera u kalendarskoj godini, došla je nova garnitura. Otišao je jedan trener, pa drugi, pa privremeni stručni štab od momaka koji su fenomenalno odradili svoj posao. Ja im čestitam, jer pokazuju da imaju hrabrosti i znanja da se suoče s tim. Ne možemo zameriti na zalaganju, energiji, zabrinutosti. Ja sam u komunikaciji sa kapitenom, sa nekoliko igrača koji su lideri, oni su zabrinuti i njima nije drago. Situacija je takva, da i tu temu o igračima sve što želite da pitate za njih, za ono što imamo u planu da uradimo", naveo je Mijatović.



(Tanjug)

