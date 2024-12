"OVO JE SKANDAL! NENORMALNO!" Predrag Mijatović otkrio kakva prava imaju 25 igrača Partizana: Nikad to nisam video!

Član Radne grupe fudbalskog kluba Partizan Predrag Mijatović izjavio je danas da trenutni dug "crno-belih" iznosi preko 53 miliona evra, ali je otkrio i neke šokantne podatke.

No, krenimo redom.

"Pravi je trenutak da napravimo presek, šta smo uradili u prethodna tri meseca od kako smo došli u klub i da iznesemo neke zanimljive stvari koje bi mogle da budu interesantne stvari navijačima. Moja je obaveza kao člana Radne grupe da izađem pred javnost. Probaću da budem iskren, transparentan i direktan, što smo u prvom obraćanju i obećali", rekao je Mijatović na konferenciji za medije, a prenosi Tanjug.

Ukupno dugovanje FK Partizan

"Ukupno dugovanje FK Partizan u ovom trenutku je 53.128.000 evra. Bilo je spekulacija da je to 60 miliona evra, ali u ovih tri meseca smo prikupili detaljne informacije, jer je to naša dužnost. Od toga, ukupno dugovanje prema klubovima, što domaćim, što inostranim, je 7.250.628 evra. Domaćim klubovima se duguje 1.883.187 evra", dodao je Mijatović.

Dugovanje prema fudbalerima, trenerima...





"Ukupno dugovanje prema igračima, trenerima i stručnjacima u sportu do 31. 12. 2024. godine, iznosi 10.227.000 evra. Od toga bivšim igračima, trenerima i stručnjacima u sportu se duguje 4.684.057 evra. Aktivnim igračima, trenerima i stručnjacima u sportu se duguje 5.542.943 evra", naveo je Mijatović i nastavio:



"Ukupno dugovanje na osnovu poreskih obaveza do 31. 12. 2024. iznosi 22.487.000 evra. Tek smo došli na 60 odsto našeg dugovanja, moram da budem precizan. Imamo i obavezu, odgovornost i potrebu da to saopštimo, jer hoćemo da budemo precizniji. Dugovanje prema fudbalskim agentima iznosi u ovom trenutku 4.915.343 evra".

On je izneo podatak koliko iznose dugovanja Partizana po ostalim osnovama.

"Dugovanja po ostalim osnovama, krediti, dobavljači, ostale obaveze je 6.800.000 evra. Ima i ostalih obaveza. Sve ukupno - 53.128.000 evra. To je na današnji dan, naše dugovanje i to je pouzdano, tačno, precizno i ne ostavlja prostora bilo kakvim spekulacijama i nagađnjima", istakao je Mijatović.

Umanjen dug za tri meseca



Član Radne grupe Partizana je naglasio da je u poslednja tri meseca umanjen dug kluba iz Humske.

"Ovaj dug od 53 miliona evra je za ova tri meseca umanjen, jer je bio veći kad smo mi došli. Imali smo plaćanja prema nekim klubovima i igračima, to je umanjeno i naša projekcija je u stvari da sa svim sistematizacijama i svim što smo pokrenuli je da će do kraja prvenstva taj dug biti manji za skoro 3.800.000 evra. Nešto smo počeli da radimo i smanjujemo iako neki ljudi imaju drugačiju percepciju", dodao je Mijatović.

Zarada Partizana od prodaje fudbalera i koliko država daje Partizanu - tačno





Partizanovi rashodi

"Od 1. januara 2017. godine do današnjeg dana, Partizan je na osnovu sponzorisanja javnih preduzeća, na osnovu državnih davanja, privatnih preduzeća, prodaje igrača, priliva iz UEFA takmičenja ukupno privredio 145.817.005 evra! Od sponzora, javnih preduzeća privređivali smo od 2017. do 2024, 11.682.894 evra. Direktna državna davanja su bila 14.709.111 evra. Od prodaje igrače u periodu od 2017. do 2024. godine, FK Partizan je privredio 81.325.000 evra. Od UEFA takmičenja koje smo igrali u periodu od 2017. do 2024. godine, Partizan je privredio 32.246.000 evra. Znate da smo igrali nekoliko puta Ligu konferencije i Ligu Evrope, nismo bili učesnici Lige šampiona što je naša velika želja i naš veliki cilj u narednom periodu", najavio je Mijatović.



On je naglasio da su rashodi u poslednjih sedam godina bili 33 milion evra.

"Rashodi, od 2017. do 2024. po osnovu samo dva segmenta, a to su kupovina igrača i obaveze prema agentima iznose 33.009.745 evra. To je slika prihoda i rashoda FK Partizan u prethodnih sedam godina", dodao je član Radne grupe Partizana.

Skandal: Partizanovi fudbaleri imaju procenat od svoje prodaje?!



Mijatović je naveo da 25 igrača Partizana ima procenat od sopstvene prodaje.



"To je nenormalno. To nikada nisam video. Procenti se kreću od 10-20 odsto. Meni, kao odgovornom licu, meni je ovo skandal. Iako to FIFA nije zabranila. Poštujem igrače i agente, ali moja obaveza je da branim interese kluba. Dok sam ja ovde, a ne znam koliko ću da bude, a želimo da to bude dugi niz godina, neću da radim ovo. Nećemo da dozvolimo da igrač dođe u Partizan i da ima procenat od prodaje. Ovo ćemo morati da ispoštujemo, biće mi krivo i teško da ispoštujem, ali ovoga neće biti u budućnosti", naveo je Mijatović.

Pretnje svaki dan







"To su potraživanja od bivših igrača, bivših trenera, agenata i agencija, pa i aktuelnih igrača. Drugih potražioca, to je apsolutni haos da smo jednostavno bili prinuđeni da zbog takve situacije i pretnji tužbama angažujemo tri velika Partizanovca, advokata koji su na neki način zapostavili svoje obaveze u svojim firmama da bi mogli da izađu na kraj sa svim tim tužbama, pretnjama i tako dalje. To su Ilija Dražić, Ivan Simić i Nenad Vojnović. To su tri čoveka koji su važni kao i igrači", istakao je Mijatović.

(Tanjug)

