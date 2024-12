NAVIJAČI BARSELONE BESNI: Ne mogu da veruju šta im je klub uradio

🏟️ El Barça admite que no sabe cuándo podrán regresar al Spotify Camp Nou



❌ Si no pueden volver en marzo, ya se asume que el retorno a casa no será hasta la próxima temporada. Han habido muchas incidencias



