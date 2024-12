"NISMO SE OBRUKALI!" Nenad Milijaš posle Zvezdinog deklasiranja Milana u Ligi šampiona za omladince

Nakon velikog trijumfa Zvezdinih omladinaca nad Milanom u omladinskoj UEFA Ligi šampiona nije skrivao oduševljenje njihov trener, Nenad Milijaš.

Podsetimo, omladinci FK Crvena zvezda su kao gosti nokautirali slavni Milan u 6. kolu elitnog takmičenja.



- Mislim da su pokazali da vrede, na kraju su uspeli da dođu do pobede, posle svih utakmica koje su dobro odigrali, ali nisu imali sreće u nekim situacijama, što se tiče rezultata. Ovde im se za to donekle vratilo. Srećan sam zbog njih, znam koliko im znači ova pobeda. Mislim da smo imali i kvalitet da prođemo dalje, ali nismo imali sreće u nekim situacijama. Sigurno da su oni budućnost Crvene zvezde i našeg fudbala. Danas su dali sve od sebe na terenu da dođu do pobede, znam koliko im to znači, video sam i pre. Bila je lepa atmosfera. Drago mi je pre svega zbog njih da su stigli do pobede - istakao je Milijaš u izjavi za klupski sajt.

Govorio je strateg crveno-belih omladinaca i o kompletnom učešću u Ligi šampiona.

- Prvenstveno mi je žao što nismo uspeli da prođemo grupu, jer mislim da smo prikazanim igrama to zaslužili. Igrali smo protiv kvalitetnih protivnika. Imali smo protiv Benfike šansu da dođemo do nekog boda, kao i protiv Barselone i Monaka. Momci se nisu obrukali, prikazali su Zvezdu u sjajnom svetlu, kao i da vrede. Samo treba iz dana u dan da igraju ovakve utakmice, protiv ovakvih klubova i na taj način će sigurno zaslužiti šansu u prvom timu - rekao je Nenad Milijaš.

Omladinska Liga šampiona 2024/2025

Milan - Crvena zvezda 1:3 (0:1)

Strelci: Manćopi u 85. minutu za Milan, a Kostov u 45, Šljivić u 58. i Jovanović u 64. minutu za Crvenu zvezdu.

Milano - Stadion: "Felife Čineti". Sudija: Bence Conka (Mađarska). Žuti kartoni: Perin, Longoni, Bakune (Milan), Stojković, Sremčević, Šljivić, Ranković, Gaštarov (Crvena zvezda). Crveni kartoni: Perera (Milan), Jovanović (Crvena zvezda).

Milan: Longoni, Bakune, Parmiđani (od 46. Kolombo), Paloši, Perera, Malaspina, Perin (od 72. Manćopi), Komoto, Liberali (od 72. Perina), Ibrahimović (od 72. Lontani), Bonomi (od 46. Skoti). Rezerve: Kolcani, Manćopi, Lontani, Osola, Tecele, Perina, Kolombo, Albe, Skoti.

Crvena zvezda: Radanović, Stojković, Gudelj, Milosavljević, Ilić (od 52. Tegeltija), Šljivić, Kostov, Ranković (od 78. Zarić), Đorđević (od 67. Gaštarov), Jovanović, Sremčević (od 67. Damjanović). Rezerve: Draškić, Tegeltija, Gaštarov, Tošić, Manojlović, Mladenović, Zarić, Damjanović.

Podsetimo, danas od devet sati uveče za nove bodove u novom formatu Lige šampiona nadmetaće se, takođe u Milanu, prvi tim crveno-belih.

"A" ekipa Milana se trenutno nalazi na 17. mestu na tabeli Lige šampiona sa devet bodova, dok je Crvena zvezda na 31. poziciji sa tri boda.

Prenos utakmice Milan - Crvena zvezda možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

