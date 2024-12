MARESKA UBEĐEN: "Čelsi može da dominira Premijer ligom u narednih pet do 10 godina"

Menadžer Čelsija Enco Mareska rekao je da londonski fudbalski klub može da dominira Premijer ligom u narednih pet do 10 godina, preneo je danas Bi-Bi-Si.

Fudbaleri Čelsija se trenutno nalazi na trećem mestu na tabeli Premijer lige sa devet bodova manje od prvoplasiranog Liverpula.

Britanski mediji podsećaju da je Mareska u više navrata odbacio mogućnost da njegova ekipa može ove sezone da osvoji titulu.

- Mi nismo u trci za titulu. Nismo, to je moje mišljenje - rekao je Mareska.

Menadžer Čelsija je istakao da veruje da je neiskustvo ekipe, čija je prosečna starost nešto više od 23 godine, razlog nešto lošijih rezultata ove sezone.

- Ono što sam rekao vlasnicima i sportskim direktorima kada sam ih prvi put sreo je da mislim da će, zbog godina i zbog toga koliko je dobra ova ekipa, Čelsi u narednih pet do 10 godina bili jedan od timova, ili tim, koji će dominirati engleskim fudbalom - rekao je Mareska.

Trener Mareska je naglasio da Čelsi ide u dobrom pravcu.

- Bez obzira ko će da bude trener, u narednih pet ili 10 godina, zbog njihovih godina, mogu da dominiraju engleskim fudbalom. To sam rekao i to mislim i sada. U smislu ciljeva, nisu me pitali za bilo koji cilj, već samo da pokušamo da izgradimo nešto za narednih nekoliko godina. Mislim da idemo u dobrom pravcu - rekao je Mareska.

Fudbaleri Čelsija će u sredu gostovati Sautemptonu u 14. kolu Premijer lige.

