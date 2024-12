"PUNI SU OPASNIH IGRAČA PO NAS!" Vladan Milojević pred evropski derbi koji Crvena zvezda igra ove srede

Fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 18 časova i 30 minuta na stadionu "Rajko Mitić" igraju protiv TSC-a iz Bačke Topole ranije odloženi meč šestog kola Superlige Srbije, a tim povodom je na zanimljiv način javnosti govorio šef stručnog štaba crveno-belih, Vladan Milojević.

FOTO: FK Crvena zvezda

- Nije nam bilo lako u Lučanima, možda je na kraju tako meč izgledao ali sigurno, jedna teška i zahtevna utakmica za nas od prvog do poslednjeg trenutka. U svakom slučaju ona je sada iza nas. Složio bih se da je ovo jedan veliki derbi ispred nas, TSC je ekipa koja se suočila sa brojnim problemima, prevashodno, promena trenera, gospodinu Damjanoviću je trebalo malo vremena da "posloži kockice". Ipak, njihova utakmica sa Luganom je pokazala kako to treba da izgleda, osvojili su bod protiv Sent Galena, sjajno predstavili našu zemlju, dobro igraju sa brojnim kvalitetnim igračima, tako da mislim da je ekipa TSC zaista u jednom dobrom momentu. Nema sumnje da će ovaj duel biti na nivou evropskih takmičenja - započeo je Milojević.

Trener Crvene zvezde je rekao da je uvek važno da svi igrači budu efikasni u igri na obe strane terena, te se dotakao narednog protivnika, koji izvrsno igra u Ligi konferencija.

- Uvek je prvi cilj da sačuvamo našu mrežu, te igrači znaju svoje obaveze i pozicije u savremenom fudbalu, koji se igra brzo u oba pravca. Ne znam u kakvom će sastavu izaći TSC, često igraju sa klasičnim špicem, nekad sa lažnom devetkom, tako da ćemo videti šta će pripremiti za nas. Svaki napadač iz njihovog tima je opasan i može da nam napravi problem, dok sa druge strane veoma dobro izvode prekide. U svakom slučaju, imaju dosta igrača opasnih po nas.

Strateg crveno-belih je imao samo reči hvale za kolegu koji sedi na klupi kluba iz Bačke Topole

- Imam lepo mišljenje o treneru Jovanu Damjanoviću, mladom posvećenom stručnjaku, koji razume fudbal. Njemu njegov stručni štab, konkretno Luka Pavlović, značajno pomaže, mislim da je pravi potez ekipe TSC dovođenje njih dvojice u Bačku Topolu, te mislim da je ispred njih zaista svetla budućnost što se tiče trenerske karijere.

U sastavu ekipe iz Bačke Topole ima nekoliko fudbalera koji su u toku karijere nosili i dres Crvene zvezde.

- To su sve igrači koji su nesumnjivo ispunili potencijal, to ne znači da su otišli iz našeg kluba jer su neuspešni, jednostavno, puno igrača koji su otišli iz Crvene zvezde su napravili uspešne i ozbiljne karijere, te su se vratili u srpski fudbal i ja tim momcima želim sve najlepše i poručujem im da jure svoje snove.

Kadrovski problemi

Otkrio je Milojević i zdravstveni bilten tima pred ovu utakmicu.

- Još uvek ne mogu da računam na povređenog Omrija Glazera, mislim da će i Rade Krunić preskočiti ovu utakmicu, a ostali su svi spremni.

"Delijama" nije lako

Šef stručnog štaba srpskog prvaka se nada da će tim opravdati očekivanja navijača.

- Ja sam uvek prezadovoljan našom publikom, znam da oni uvek daju sve od sebe da dođu da nas podrže. Nije sigurno lako, radni dan je, hladno vreme, ko god da bude došao, nadam se da ćemo opravdati njegov dolazak.

"Novi format Superlige? Totalno nebitno kako, samo da je bolje!"

Čelnici Fudbalskog saveza Srbije su predstavili novi format Superlige Srbije, koji bi povećao kvalitet fudbala u našoj zemlji.

- U ranijim izjavama sam naglasio da sam za svaku promenu koja će doneti napredak srpskom fudbalu. Nisam ekspert u toj oblasti, sigurno da u fudbalskom savezu ima stručnijih ljudi u toj oblasti, koji će na najbolji mogući način doneti odluke. Da li je to liga sa 10 ili 12 klubova, to je totalno nebitno, bitno je samo da to donese napredak srpskom fudbalu - podvukao je Vladan Milojević.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.