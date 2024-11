"NA MARAKANI ĆE BITI SR**A!" Reprezentativac Bosne i Hercegovine se plaši gostovanja Zvezdi

Crvena zvezda igra presudan meč u Ligi šampiona u sredu. Na Marakanu stiže nemački Štutgart u trenutku kada tim Vladana Milojevića ima nulu na kontu u dosadašnjem takmičenju, ali sada mu dolaze znatno lakše utakmice nego što je to bio slučaj protiv Benfike (1:2), Intera (0:4), Monaka (1:5) i Barselone (2:5).

Sada je možda prvi put prilika da se uzme prvi bod(ovi) u novom formatu Lige šampiona, posebno što Švabe dolaze u Beogradu bez nekolicine igrača. Naravno, daleko od toga da bi trebalo da se potcene, pričamo o timu koji je pobedio Juventus usred Torina, zaljuljao Real u Madridu, a na kraju krajeva dolazi iz jake nemačke Bundeslige.

Ermedin Demirović, reprezentativac BiH, predvodiće napad Štutgarta protiv Crvene zvezde, a uoči meča u Beogradu, a posle pobede nad Bohumom od 2:0 u Bundesligi, govorio je o utakmici.

Portal „Sport.de“ preneo je tekst iz „Kikera“, sa pitanjem Demiroviću koliko može da bude vrela atmosfera na stadionu, pogotovo prema njemu.

- Spreman sam na to da možda neće biti lako za mene zbog nacionalnosti - rekao je Demirović.

Momak rođen u Hamburgu pričao je detaljnije o srpskoj Marakani:

- Moglo bi da bude posebno, moglo bi da bude odvratno. Oni odlučuju u kom pravcu ide sve. Ili će biti, izvinite na izrazu, sr..a ili se neće baviti time uopšte. Spremam se i za jedno i drugo. Sve to čak može i da me motiviše. Već sam posle žreba rekao da se zaista radujem što ću igrati u Beogradu. To je zabavan izazov, ali teško gostovanje.

Inače, Demirović je ove sezone na 11 utakmica u Bundesligi dao pet golova, ali nije nijedan na četiri meča u Ligi šampiona.

