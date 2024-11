VELIKA, VELIKA ŠTETA: Srbija nije uspela protiv Danske! "Orlovi" će igrati u baražu!

Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno 0:0 sa selekcijom Danske u Ligi nacija i boriće se u baražu za opstanak u A diviziji ovog takmičenja.

Srbija - Danska 0:0

Sjajno su "orlovi" ušli u meč. Krenuli su sa napadima od početka najviše preko Mitrovića i Vlahovića. Živković je srpske napadače hranio loptama sa desne strane terena, ali svaki pokušaj je ostao "kratak". Več posle devet minuta sudija Cvajer je ponovo skrenuo pažnju na sebe. U jednoj vrlo diskutabilnoj situaciji nije dosudio jedanaesterac iako je konsultovao VAR sobu, te je Srbija ostala bez penala. Nije to obeshrabrilo izabranike Dragana Stojkovića Piksija, koji su nastavili da "terorišu" gol Kaspera Šmajhela. Tek polovinom prvog dela igre, Danska je zapretila preko Polsena ali su Petrović i Mitrović spasli "orlove". Nakon toga ponovo je Srbija napala i imala je dve dobre prilike preko Samardžića, ali nije bilo promene do kraja poluvremena.

Nastavili su "orlovi" da igraju dobro i napadački i u drugom poluvremenu. Iako je na samom početku ravnoteža bila uspostavljena, nakon desetak minuta Srbija je krenula ozbiljnije da napada. Vlahović je pokazao zašto je jedan od najboljih napadača na svetu, ali je Šmajhel svaki put imao odgovor. Danska je od 70. minuta krenula na sve ili ništa ka golu Srbije. Eriksen je imao sjajnu priliku da matira Petrovića, ali su "orlovi" imali dosta sreće. Nakon toga nastavili su "orlovi" da napadaju. Piksi je sa Maksimovićem i Ivanovićem probao da osveži ekipu i napadi su nastavili da se ređaju. Iako je bilo sjajnih prilika do kraja meča, pre svega preko Vlahovića, "orlovi" nisu uspeli i na kraju će morati da igraju u baražu za opstanak u Ligi A. Da ovaj neupseh teže padne, Cvajer nije poštedeo Pavlovića kojem je za dva prilično blaga faula dodelio dva žuta kartona i isključio ga iz igre.

Na kraju Srbija je ostala sa šest bodova na trećem mestu, Danska je druga sa osam, Španija prva sa 16, dok je na začelju Švajcarska koja će se preseliti u Ligu B.

Drugo poluverme:

90' + 6' - Kraj meča! Srbija nije uspela! 0:0 u Leskovcu! Danci idu dalje.

90' + 5' - Neverovatno! Pavlović je napravio još jedan grub faul i Cvajer je bez ikakve dileme pokazao na crveni karton!

90' + 3' - Nastavljaju se napadi Srbije pred kraj meča, ali fali ta završnica.

90' - Igraće se još pet minuta u Leskovcu.

89' - Pavlović je napravio grub faul i dobio žuti karton. Neće ga biti na sledećem meču.

87' - Vlahović je na zemlji. Po svemu sudeći deluje da se drži za zadnju ložu. Vlahović neće moći da nastavi. Ulazi Nedeljković.

83' - Ide na sve ili ništa Piksi. Ulaiz Mihajlo Ivanović umesto Živkovića.

82' - Terzić je uputio centaršut, ali nije prošla lopta.

79' - Ovo je nemoguće! Vlahvoić je bio sam, imao svo vreme ovoga sveta, ali je šutirao preko gola.

77' - Srbija napada, ali nedostaje pogodak. Danci pokušavaju iz kontre..

75' - Još jedna neverovatna šansa za Mitrovića. Velika šteta šta je sada kapiten promašio.

72' - Menja i Piksi sada. Ulazi Zdjelr umesto Gudelja. Takođe i Andrija Maksimović ulazi na teren umesto Samardžića.

71' - Menjaju Danci. Ulaze Hojlund i Granberg, a izlaze Dolberg i Damsgard.

70' - Srbija je imala mnogo sreće sada! Eriksen je pokazao svoju magiju. Šut je bio fantastičan, ali je lopta otišla malo pored stative.

68' - Još jedna izgubljena prilika posle kornera.

64' - Sjajne dve prilike Vlahovića! Neverovatno kako je Šmajhel odbranio ovo! Šteta, velika šteta za Srbiju...

63' - Ponovo je bila solidna prilika za Srbiju, međutim ne preterano opasna po Dance.

61' - Vlahović je šutirao iz slobodnog udarca sa nekih tridesetak metara, ali lopta je otišla preko gola.

57' - Imala je sada Danska solidnu priliku preko Isaksena, ali Pavlović je to raščistio bez problema.

53' - Ponovo je Srbija imala dobru priliku. Mitrović je pokušao na asistenciju Terzića ali bez uspeha.

51' - Poulsen ne može da nastavi meč. Moraće selektor Danske da posegne za izmenom, Norgard je ušao.

50' - Početkom drugog dela utakmice igra je ujednačena. Ni jedna ekipa nije imala ozbiljniju priliku.

46' - Počelo je drugo poluvrme! Srbija ima prvi napad!

Prvo poluvreme:

Kraj prvog poluvremena. Srbija je ostavila sjajan utisak. Mnoštvo šansi i malo je falilo da "orlovi" imaju prednost, ali i Danska je imala dve sjajne šanse u kojima su Srbiju spasli Mitrović i golman Petrović.

45' +2' - Još jedan korner za Srbiju. Ostalo je taman toliko vremena da se izvede.

45' + 1' - Živković je pronašao Samardžića koji je izborio korner za Srbiju.

45' - Igraće se još dva minuta u prvom delu meča.

41' - Grub faul Milenkovića. "Bleki", iako negoduje, moraće da se pomiri sa žutim kartonom.

40' - Ponovo sjajan šut Mitrovića! Traže "orlovi" korner, ponovo Cvajer ostaje nem i dosuđuje gol aut...

36' - Pokušao je Mitrović iz daljine. Sa nekih tridesetak metara šutirao je visoko preko gola.

33' - Vlahović je izveo "veleslalom" preko pola terena, ali mu je lopta pobegla na nekoliko metara od gola.

32' - Ponovo dobra prilika za Mitrovića, ali udarac je bio slab.

29' - Sjajni Petrović! Odbranio je nemoguće! Šut Poulsena izgledao je kao već viđenih 1:0 za Dansku, ali Đorđe je sjajno reagovoao.

27' - Mitrović je heroj Srbije! Neverovatno na koji način je spasao "orlove" i izvadio loptu iz gola!

26' - Izgubila je Srbija loptu, Isaksen je krenuo snažno, pa je Terzić morao da reaguje. Start je bio pregrub i Terzić je dobio žuti karton.

25' - Igra se sada preselila na sredinu terena. Malo je opao tempo, ali Srbija i dalje drži posed.

21' - Sjajan udarac Pavlovića. Ponovo Šmajhel...

19' - Ponovo udarac ka golu Šmajhela. Ovog puta Živković, ali Danci zaustavljaju šut, ponovo, rukom. Ovaj put ruka je bila uz telo. Samo korner.

18' - Još jedan dobar centaršut Živkovića ka Mitroviću. Pokušao je srpski golgeter glavom, ali opet malo pored stative.

14' - Srbija je mnogo bolje otvorila meč. Napadi se ređaju pred golom Šmajhela. Gol, praktično, visi u vazduhu.

13' - Ponovo odlična prilika za Mitrovića! Vlahović mu je lepo dodao, a "Mitrogol" je uputio sjajan šut, ali je lopta otišla malo pored stative.

9' - Cvajer je proveravao da li je danski igrač igrao rukom. Iako je ruka bila daleko od tela i prirodnog položaja, Nemac je ostao nem i nije dosudio penal. Ponovo diskutabilna odluka sudije kojeg Srbija ne pamti po dobrom, jer je više puta do sad donosio diskutabilne odluke protiv "orlova".

7' - Dobra je bila prilika za "orlove" ponovo. Živković je šutirao sa strane, ali je loše zahvatio loptu.

5' - Vlahović je imao sjajnu priliku. Na polovini terena uzeo je loptu i došao do šesnaesterca, ali je udarac bio nešto slabiji, i Šmajhel nije imao većih problema. Korner za Srbiju.

3' - Isaksen je sada zapretio iz daljine, međutim Petroivć je bio spreman.

2' - Prvu priliku imala je Srbija. Terzić je sjajno probio po strani i asistirao ka Vlahoviću koji nije bio precizan. Deluje da je bio korner, ali Cvajer je dosudio gol aut.

1' - Počeo je meč odluke! Prvi napad ima Danska!

SASTAVI:

SRBIJA (3-5-2): Petrović - Veljković, Milenković, Pavlović - Živković, Gudelj, N. Maksimović, Samardžić, Terzić - Mitrović, Vlahović

DANSKA (4-4-2): Šmajhel - Rorsle, Nelson, Vestergor, Kristijansen - Damzgard, Hjumland, Eriksen, Isaksen - Dolberg, Polsen

Den danske startellever mod Serbien 🇩🇰



Her er de 11 startende for Herrelandsholdet til aftenens afgørende kamp mod Serbien. De spiller om Nations League-kvartfinale 🔥



For Danmark!



📸 @fbbillederdk #ForDanmark #NationsLeague pic.twitter.com/IciRJbapLd — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 18, 2024

20.30 - "Orlovi" polako izlaze na teren.

19.15 - Sećanje - Mnogim ljubiteljima fudbala prva pomisao na reprezentaciju Danske seže u daleku 1992. Godina u kojoj je naš današnji rival napravio najveći uspeh u istoriji - osvajanje Evropskog prvenstva, međutim način kako je došlo do toga boli sve ljubitelje fudbala sa ovih prostora.

Pobednik kvalifikacione grupe za Evropsko prvenstvo tada bila je upravo selekcije Jugoslavije koja je trebala da se nađe u Švedskoj te godine, međutim sankcije Međunarodne zajednice uključivale su i zabranu učestvovanja Jugoslavije na sportskim priredbama. "Plavi" su vraćeni iz Švedske (doputovali su prvi, upravo sa nadom da ako se smeste tamo i započnu finalne pripreme pred EURO neće biti izbačeni, prim. aut), a umesto njih na turnir je poslata druga ekipa iz grupe - Danska.

Danci su u Švedskoj napravili pravo iznenađenje i dospeli do finala (i to preskočivši Francuze, Engleze i Holanđane) gde ih je čekala Nemačka. Braća Laudrup i momci su bili bolji rezultatom 2:0 i osvojili EURO, a među ljubiteljima fudbala širom bivše Jugoslavije ostala je dilema, da li bi "plavi" možda uspeli do trona da nije bilo velike nepravde.

18.56 - Mnogo se govorilo nakon duela sa Švajcarskom povodom stanja terena u Leskovcu, međutim Fudbalski savez Srbije objavio je da su činjeni maksimalni napori da teren dočeka Dance u punom sjaju.

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko i direktor „A” tima Stevan Stojanović bili su jutros u Leskovcu na stadionu „Dubočica”, kako bi se uverili u stanje terena pred sutrašnji meč Srbije protiv Danske u „A” diviziji Lige nacija.



Kao što je najavljeno i obećano… pic.twitter.com/eVmhZR43Tz — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 17, 2024

18.22 - Neki ljudi misle da postoji više razloga "za" pobedu Srbije, nego za uspeh Danske. Slažete li se?

UEFA Nations League



Serbia - Denmark



Prediction: 2-1 possible for Serbia! Denmark’s dominance in past meetings won’t stop Serbia’s desperation from shining through in a crucial match. #SRBDEN pic.twitter.com/9CEMyRisEA — OffensiveOracle (@AstroDusler) November 18, 2024

18.05 - Atmosfera se zahuktava pred veoma važan meč za "orlove". Poznato je i u kojoj garnituri će večeras izabranici Dragana Stojkovića Piksija igrati pred publikom u Leskovcu.

Dresovi za utakmicu Srbija - Danska

20.45 RTS 1

Pobeda donosi prvo 1/4 finale za reprezentaciju Srbije u seniorskom fudbalu u nekom medjunarodnom takmičenju. pic.twitter.com/pKtnhtNr5y — Aca Stojanović (@AcaStop) November 18, 2024

Anketa Kakav će biti ishod utakmice Srbija - Danska?

Uoči meča:

Došao je dan kada "orlovi" rešavaju svoju sudbinu u Ligi nacija! Nakon pet utakmica među fudbalskom elitom, Srbija je pokazala da može da se nosi sa najačim ekipama u Evropi, pa je sada u situaciju da sama odlučuje o svojoj sudbini. Za to će biti potrebno da padne Danska u Leskovcu, selekcija koju izabranici Dragana Stojkovića Piksija ne pamte po dobrom.

Rezultati mečeva poslednjih pet mečeva Srbija - Danska:

14.11.2014. (Kvalifikacije za EURO 2016.) - Srbija - Danska 1:3

13.06.2015. (Kvalifikacije za EURO 2016.) - Danska - Srbija 2:0

29.03.2022. (Prijateljski meč) - Danska - Srbija 3:0

25.06.2024. (EURO 2024.) - Danska - Srbija 0:0

08.09.2024. (Liga nacija) - Danska - Srbija 2:0

Kako je do sada bilo sa Dancima?

Srbija se od 2014. sastajala sa Danskom pet puta i to dva puta u kvalifikacijama za EURO 2016, jednom u prijateljskom susretu početkom 2022, i potom na minulom Evropskom prvenstvu, kao i pre nešto više od dva meseca u okviru prvog meča Lige nacija. "Orlovi" do sada ne znaju za trijumf protiv ove skandinavske selekcije, a remi su zabeležili samo na kontinentalnom šampionatu juna ove godine. U ostala četiri meča Danska je slavila i to prilično lako i ubedljivo, tako da će se večeras Piksijevi "orlovi" večeras boriti ne samo protiv jakog protivnika, već i protiv loše tradicije.

Podsetimo, slična situacija je bila i u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru 2022 kada je Srbija gostova Portugalu u Lisabonu, a epilog je poznat...

Šta donosi večerašnji meč?

Srbija bi eventualnim trijumfom nad Danskom večeras obezbedila drugo mesto koje bi garantovalo prolazak među osam najboljih ekipa u Ligi nacija. Bio bi to ogroman uspeh za Piksijeve izabranike. Sama činjenica da smo u društvu Italije, Francuske, Nemačke, Španije itd. predstavlja veliki rezultat, međutim pobeda bi donela nešto mnogo više.

"Orlovi" bi podvigom protiv Danaca sebi obezbedili mesto među nosiocima u žrebu za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, što bi podrazumevalo nešto lakše protivnike na putu do Mundijala u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama 2026. Ovo i jeste bio primarni cilj svih u nacionalnom timu, s obzirom da je Srbija prvi put od 2000. "vezala" dva velika takmičenja.

U slučaju remija, ili neuspeha, Srbija će igrati baraž za opstanak u Ligi A protiv jedne od drugoplasiranih ekipa iz Lige B, a što se tiče kvalifikacija za planetarni šampionat, protivnike će čekati iz drugog šešira.

Trenutno, na tabeli A4 grupe, Španija ima 12 bodova, Danska 7, Srbija 5, a Švajcarska 2, te Dancima i remi odgovara da ostanu drugi, dok "orlove" samo trijumf vodi na mesto broj dva.

