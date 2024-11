ĐOKOVIĆ NIKADA MOTIVISANIJI: Novak u novu sezonu ulazi sa novim trenerom?

NOVAK Đoković se priprema za novu sezonu, gde ne brani mnogo bodova, te je u slučaju dobrih rezultata dosta olakšan njegov povratak na čelo ATP liste.

Da mu motiva u novoj sezoni ne manjka, potvrdio je i selektor teniske reprezntacije Srbije Viktor Troicki.

- Drago mi je da je Novak izjavio da stopostotno kreće sa pripremama za novu sezonu. Videli smo se nakratko, a čak sam i čuo da se zakuvava nešto sa novim trenerom, sa nekim velikim imenom. Ne znam ništa o tome. To je trač koji sam i ja čuo juče, nisam čuo od njega, rekao je Troicki za "Sport klub".

Veruje i Troicki da bi 2025. godina mogla da bude ona povratka Đokovića na sam teniski vrh.

- Ako je tako, stvarno verujem da je jako motivisan i da želi da se sledeće godine vrati u pravom svetlu. Ove godine mu je glavni fokus bio na Olimpijskim igrama, a to je i pokazao kada zaista nešto želi to može i da ostvari, tako je bilo i pre i karijeri. Ako bude trenirao kako treba, možemo da očekujemo od njega još mnogo titula. Ima vremena da se pripremi kako treba.

Pitanje je i šta bi novi trener mogao da donese Novaku?

- Iskreno, i ja nagađam jer nemam informaciju i nemam ideju ko bi to mogao da bude. Opet će tražiti veliko ime sa kojim može da podeli iskustva. Naravno, Novak je najbolji u istoriji i novi trener ga neće naučiti forhend ili bekhend, svi smo svesni toga, ali treba mu neko sa kim može da podeli iskustvo. Jako je bitno da nađe mir kada pogleda u njega, to mu je potrebno. Da dobije komentar u datom trenutku. Zaista je zahtevan po tom pitanju i traži informacije od svog boksa jer je perfekcionista. Zato mislim da će to biti zvučno ime. Ne mora da znači da je bio već trener, možda neko sa manje trenerskog iskustva, ali neko velikog renomea - zaključio je Troicki ovu temu.

