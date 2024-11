MORINJO BESAN KAO RIS: Krivim ljude iz Fenerbahčea koji su me doveli ovde

Trener Fenerbahčea Žoze Morinjo kritikovao je nivo suđenja u turskom fudbalu, nakon što je njegova ekipa pobedila Trabzon golom u 102. minutu.

FOTO: Printskrin/Tviter/@XavsFutbol

Fenerbahče je sinoć na gostujućem terenu pobedio Trazbonspor s 3:2 golom Sofjana Amrabata golom u nadoknadi vremena.

Bivši trener Čelsija, Mančester junajteda, Intera i Real Madrida nezadovoljan je što su Trabzonsporu dosuđena dva jedanaesterca, oba posle intervencije VAR-a i misli da je trebalo da njegova ekipa dobije penal pre pobedonosnog gola, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Morinjo se čak zapitao zbog čega je došao u Tursku i kritikovao je sudiju Oguzana Čakira i VAR sudiju Atilu Karaoglana.

"Krivim ljude iz Fenerbahčea koji su me doveli ovde. Oni su mi samo polovično rekli istinu. Nisu mi rekli celu istinu jer da jesu, ne bih došao. Ali uz poluistinu i moje momke, borimo se protiv protivnika i sistema", rekao je Morinjo za beIN Sports.

"On (Karaoglan) je bio spreman da donese odluku za dva penala koje sudija nije dosudio, a onda je pio turski čaj kada je bio očigledan penal za nas, a on ga nije dosudio", dodao je on.

Fenerbahče je sada drugi na tabeli sa pet bodova zaostatka za vodećim Galatasarajem.

"Igrač utakmice bio je Atila Karaoglan. Nismo ga videli, ali on je bio sudija. Sudija je bio samo dečak na terenu, ali glavni sudija bio je Atila Karaoglan. On od nevidljivog postaje najvažniji čovek na utakmici", naveo je Morinjo.

"Mislim da govorim u ime svakog navijača Fenerbahčea - ne želimo ga ponovo. Ne želimo ga kao VAR sudiju. Ne želimo ga na terenu, ali kao VAR još manje", dodao je portugalski trener.

Trener Trabzonspora Šenol Guneš odbacio je Morinjove navode.

"Ne moram da pričam o njima. Šta se desilo? Penal ili ne? Postignut gol? Nije gol? O mnogim stvarima može da se priča. Svakako se klonim toga. Iako je mnogo te galame, odluke su bile protiv Trabzonspora, ne u našu korist", rekao je on.

