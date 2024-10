"MOLIO SAM GA DA NE DOLAZI U SRBIJU" Brat Granita DŽake se oglasio - Ovo je tražio od brata

Pre 10 godina, Taulant Džaka je bio učesnik onog, sada već, čuvenog meča između fudbalskih reprezentacija Srbije i Albanije koji je prekinut zbog dobro poznatih nemilih događaja u Humskoj!

Tanjug/AP

Ovoga puta u Srbiju dolazi njegov mlađi brat, Granit Džaka, koji će sa selekcijom Švajcarske u subotu gostovati u Leskovcu. Nema sumnje da ga očekuje vrela dobrodošlica, pre svega zbog činjenice da je na Mundijalima u Rusiji i Kataru bio jedan od glavnih provokatora.

U razgovoru za švajcarski "Blik", Taulant je priznao da je čak molio Granita da ne dolazi u Srbiju.

- Znam iz prve ruke koliko pritiska i emocija morate da izdržite u ovom meču. Mislio sam da to ne može biti istina, kada sam video da je žreb opet spojio Srbiju i Švajcarsku - rekao je Taulant i dodao:

- Predložio sam Granitu da razgovara sa trenerom Muratom Jakinom i možda preskoči ovaj meč, ali svi znamo mog brata, on želi da igra svaku utakmicu za Švajcarsku. Nije lako zadržati kontrolu 90 minuta kada se ponovo sve toliko emocionalno uzburka. Granit mora da ostane smiren, da igra fudbal, pobedi i ignoriše provokacije. Lako je to reći, ali na kraju se sve svodi na to: igrati fudbalsku utakmicu i pobediti.

Podsetimo, Džaka je na SP u Rusiji pokazivao albanskog orla kada je postigao gol za 1:21, dok je u Kataru 2022. psovao majku srpskim igračima i stručnom štabu, držeći se za međunožje. Takođe, na sebi je imao dres na kom je pisalo Jašari, aludirajući na Adema Jašarija, vođu zloglasne OVK.

