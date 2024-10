KAO NAJBOLJE VINO: Još jedan zanimljiv podatak dokazuje kakav je igrač slavni Portugalac

SPORTSKI novinari vole da kažu kako su fudbalski golmani kao vino i da im dug staž samo prija. Ipak, novi statistički podatak koji stoji uz ime i prezime slavnog Portugalca Kristijana Ronalda dokazuje da ovom vrhunskom napadaču godine i te kako prijaju. Ronaldo je u drugom kolu Azijske lige šampiona bio strelac u pobedi saudijskoj Nasra protiv katarskog Rajana sa 2:1. Portugalac je povisio na 2:0 nakon što je prethodno vođstvo doneo Sadio Mane, što je bilo dovoljno za pobedu nakon remija na startu takmičenja.

Foto: Profimedia

Ovim pogotkom Portugalac je došao do brojke od 441 gola

otkako je napunio 30 godina (u februaru će napuniti 40), dok je od 20. do 30. postigao jedan gol manje, odnosno 440.

Istovremeno, precizni statističari su izbrojali da je pomenuti pogodak bio 904. gol petostrukog dobitnika "Zlatne lopte" u celokupnoj profesionalnoj karijeri i nema sumnje da će uporni fudbalski as želeti da do kraja karijere dogura do magične brojke od 1.000. Zamnimljivo je da je legendarni Brazilac Pele u karijeri postigao 1.281 gol, ali mnogi od njih su bili u prijateljskim susretima, dok su špicu Nasra uračunati samo oni u zvaničnim duelima.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.